Восточный экспресс банк добавил активов

Восточный экспресс банк в первом полугодии 2012 года увеличил активы по МСФО на 24% - до 170 млрд 469,571 млн рублей на 30 июня, говорится в отчете кредитной организации.

Объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля) вырос за 6 месяцев на 29,9% - до 147 млрд 148,919 млн рублей, в том числе кредиты и авансы физическим лицам равнялись 143 млрд 643,855 млн рублей, корпоративным клиентам - 3 млрд 505,064 млн рублей.

Объем кредитов и авансов клиентам после вычета резерва увеличился на 29,5% - до 139 млрд 128,531 млн рублей. Собственные средства банка выросли на 25% - до 20 млрд 260,793 млн рублей.

Банк в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 2 млрд 826,583 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2011 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".