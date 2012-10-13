www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.54 р. 100 JPY: 57.08 р.
EUR: 73.56 р. 10 CNY: 92.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Восточный экспресс банк добавил активов

13 Октября 2012, 17:41 | Дальний Восток

Восточный экспресс банк в первом полугодии 2012 года увеличил активы по МСФО на 24% - до 170 млрд 469,571 млн рублей на 30 июня, говорится в отчете кредитной организации.

Объем кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля) вырос за 6 месяцев на 29,9% - до 147 млрд 148,919 млн рублей, в том числе кредиты и авансы физическим лицам равнялись 143 млрд 643,855 млн рублей, корпоративным клиентам - 3 млрд 505,064 млн рублей.

Объем кредитов и авансов клиентам после вычета резерва увеличился на 29,5% - до 139 млрд 128,531 млн рублей. Собственные средства банка выросли на 25% - до 20 млрд 260,793 млн рублей.

Банк в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 2 млрд 826,583 млн рублей, что в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2011 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог".

Автор: Ольга Добролюбова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru