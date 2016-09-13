Сахалин выкупает допэмиссию Азиатско-Тихоокеанского банка

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) получит в миноритарии АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО), на счетах которого скопилось 50,2 млрд рублей, полученных от реализации нефтегазовых шельфовых проектов. Фактически корпорация выступит в роли портфельного инвестора. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог».

Акционеры АТБ на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на 128,8 млн рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал банка может вырасти на 22,3%.

В настоящее время уставный капитал банка составляет 577,39 млн рублей. Он разделен на 5 квдрлн 155 трлн 290 млрд 941 млн 388 тыс. 853 обыкновенные и 250 тыс. привилегированных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая.

Всего банк планирует разместить 1 квдрлн 150 трлн обыкновенных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая по закрытой подписке в пользу АО «КРСО». Форма оплаты размещаемых акций - денежные средства. При этом у акционеров банка есть преимущественное право выкупа.

ДОСЬЕ «ЗР»: АО «Корпорация развития Сахалинской области» (100% акций принадлежат правительству Сахалинской области) создано в конце 2015 года. В феврале 2016 года Минвостокразвития РФ заявило о передаче КРСО под управление Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ). Фонду развития Дальнего Востока переданы полномочия единоличного исполнительного органа КРСО. Основными акционерами Азиатско-Тихоокеанского банка через ООО «ППФИН Регион» (владеет 59,17% капитала) являются Андрей ВДОВИН, Алексей МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО. East Capital принадлежит 17,91%, Techsun Enterprises Limited - 8,41%, International Finance Corporation (IFC) - 6,71%.

Отметим, что нынешний губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко до сентября 2015 года возглавлял Амурскую область. Его советником по экономическим вопросам был бывший предcедатель правления АТБ Евгений АКСЕНОВ (сейчас владеет 3,08% банка). В октябре 2015 года заместителем председателя правительства Амурской области был назначен Сергей ТЫРЦЕВ, также в свое время возглавлявший АТБ.

АО «КРСО» сегодня рассматривает целый ряд приоритетных отраслей для инвестиций - транспорт, строительство, добычу полезных ископаемых, рыбопромышленный комплекс, сельское хозяйство, туризм. Приобретение допэмиссии АТБ может расширить этот список за счет финансового сектора.

На Восточном экономическом форуме АО «КРСО» и АТБ подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта по внедрению программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Сахалинской области.

«В Сахалинской области взят курс на новую экономическую политику, согласно которой в регионе будут развиваться отрасли, не связанные с нефте- и газодобычей. Приоритетом станут развитие туризма, сельского хозяйства, переработка в рыбной отрасли, производство строительных материалов. В связи с этим мы искали банки, которые могли бы с нами реализовывать эти проекты, создавать условия для малого бизнеса. Банк АТБ изъявил желание сотрудничать с нами», - пояснила председатель правительства Сахалинской области Вера ЩЕРБИНА.

По ее словам, банк совместно с КРСО будет предоставлять льготные условия для тех производств, которые будут создаваться на территории региона. По данным банка, объем кредитного портфеля юридических лиц на Сахалине составляет 1 млрд рублей. Доля банка на региональном рынке кредитования МСП равна 8,2%.

Кроме того, АТБ вместе с китайским банком Longjiang («Лунцзян») в настоящее время рассматривает варианты участия в строительстве пограничного моста в районе городов Благовещенска и Хэйхэ. Россия и Китай находятся в активной стадии переговоров по проекту строительства моста. Предполагается, что мост стоимостью 18,8 млрд рублей будет строиться в рамках концессионного соглашения сроком 16 лет, из которых 3 года отводятся на строительные работы.

ДОСЬЕ «ЗР»: В июле АТБ приобрел контроль над М2М прайвет банком, приобретя 25% его уставного капитала в октябре 2015 года и еще 75% - в июле 2016 года. Всего АТБ заплатил за покупку М2М прайвет банка 2,3 млрд рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.