80% клиентов, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, уже получили отсрочку по кредитам в Сбербанке

Сбербанк реструктуризирует задолженность клиентов, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке: 178 клиентов Сбербанка – физических лиц, уже получили отсрочку по кредиту. Всего в банк подано 223 заявления от частных клиентов, общая сумма задолженности по ним составляет 94,5 млн рублей.

Все клиенты Сбербанка, попавшие в тяжелую ситуацию в связи с паводком в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, смогут получить отсрочку по выплате основного долга и/или процентов сроком до 1 года, с пролонгацией договора еще на 1 год. Также для них отменены штрафы и пени.

Специальные льготы вводятся для предпринимателей, чья деятельность задействована в сельском хозяйстве – для них возможна пролонгация договора на срок от одного года и более. А остальные юридические лица смогут оформить льготный период погашения задолженности на срок до 6 месяцев.

Для того чтобы получить отсрочку, клиентам необходимо предоставить в офис Сбербанка заявление и паспорт. Каждое обращение рассматривается индивидуально.

«Случившееся наводнение - это общая беда. Задача банка – помочь людям, пострадавшим от этого стихийного бедствия, - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - В случае необходимости мы выезжаем на место, где люди проживают. Физически оцениваем ущерб и сверяем со списками пострадавших, на основании чего и принимается решение».

Необходимое условие для реструктуризации задолженности – положительная кредитная история (то есть своевременное погашение долга перед банком до введения ЧС).

Для информации:

Регион Кол-во принятых заявлений Кол-во удовлетворенных заявлений Общая сумма долга, рубл Хабаровский край 56 31 26 млн Амурская обл 124 107 61 млн ЕАО 43 40 7 млн

ZRPRESS.RU, Владивосток.