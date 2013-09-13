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80% клиентов, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, уже получили отсрочку по кредитам в Сбербанке
Сбербанк реструктуризирует задолженность клиентов, пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке: 178 клиентов Сбербанка – физических лиц, уже получили отсрочку по кредиту. Всего в банк подано 223 заявления от частных клиентов, общая сумма задолженности по ним составляет 94,5 млн рублей.
Все клиенты Сбербанка, попавшие в тяжелую ситуацию в связи с паводком в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, смогут получить отсрочку по выплате основного долга и/или процентов сроком до 1 года, с пролонгацией договора еще на 1 год. Также для них отменены штрафы и пени.
Специальные льготы вводятся для предпринимателей, чья деятельность задействована в сельском хозяйстве – для них возможна пролонгация договора на срок от одного года и более. А остальные юридические лица смогут оформить льготный период погашения задолженности на срок до 6 месяцев.
Для того чтобы получить отсрочку, клиентам необходимо предоставить в офис Сбербанка заявление и паспорт. Каждое обращение рассматривается индивидуально.
«Случившееся наводнение - это общая беда. Задача банка – помочь людям, пострадавшим от этого стихийного бедствия, - подчеркнул Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». - В случае необходимости мы выезжаем на место, где люди проживают. Физически оцениваем ущерб и сверяем со списками пострадавших, на основании чего и принимается решение».
Необходимое условие для реструктуризации задолженности – положительная кредитная история (то есть своевременное погашение долга перед банком до введения ЧС).
Для информации:
|
Регион
|
Кол-во принятых заявлений
|
Кол-во удовлетворенных заявлений
|
Общая сумма долга, рубл
|
Хабаровский край
|
56
|
31
|
26 млн
|
Амурская обл
|
124
|
107
|
61 млн
|
ЕАО
|
43
|
40
|
7 млн
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А Слабо Говнобанку было списать все кредиты??? Чай, не обанкротился бы, да Греф бы не обеднел. . . . . . . . .