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Ставки по ипотечным кредитам вырастут осенью
С осени российские банки станут ужесточать условия для заемщиков и увеличивать процентную ставку по ипотечным кредитам.
Банк России с января по июнь текущего года уже дважды повышал ставку рефинансирования: в феврале - с 7,75 до 8%, а в апреле - до 8,25%. Напомним, в течение почти последних двух лет ставка только снижалась. «И если ЦБ продолжит ее поднимать, банкам не останется ничего другого, кроме как увеличивать процентную ставку по кредитам», - говорится в журнале «РБК».
На увеличение ипотечных ставок может повлиять и принятие поправок к инструкции №110 «Об обязательных нормативах банков». Рабочая версия изменений предписывает установить повышенный коэффициент риска 1,5 для крупных ипотечных кредитов с первоначальным взносом ниже 20%. В итоге, «РБК» пояснил директор департамента частного и корпоративного кредитования Penny Lane Realty Роман СТРОИЛОВ, процентные ставки перестанут уменьшаться, а по итогам второго полугодия 2011 года вырастут в среднем до 12,5% в рублях. «Банкиры достигли дна по этому показателю, ниже уже не будет, пока ЦБ не сделает более дешевыми заемные средства», - пояснил журналу эксперт.
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