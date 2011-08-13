Кредитоспособность «НОМОС-БАНКа» - на уровне «АА+»

«Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Банковской Группе «НОМОС» на уровне «АА+» (очень высокая кредитоспособность, первый уровень), прогноз позитивный.

– Присвоенная рейтинговая оценка отражает лидирующие позиции банковской группы на отечественном финансовом рынке в качестве многопрофильного финансового холдинга, а также успехи в реализации стратегии развития и укреплении собственных рыночных позиций, – отметила заместитель начальника аналитического управления Национального Рейтингового Агентства Светлана КАНЕВСКАЯ. – Прогноз «Позитивный» отражает ожидания Агентства относительно дальнейшего продвижения стратегии роста стоимости бизнеса и увеличения его рентабельности за счет использования и реализации новых появившихся возможностей.

Степень надежности и кредитоспособности, способность своевременно и полностью выполнять свои обязательства ключевого ядра группы НОМОС-БАНКА оценивается как очень высокая, уровень кредитного риска — низкий. Четкая стратегия развития, направленная на рост и диверсификацию бизнеса определяет конкурентное положение группы на рынке, отмечают в НРА.