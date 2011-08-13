У ВЭБа на Дальнем Востоке появится "дочка"

Дочерняя компания Внешэкономбанка появится на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка дал премьер-министр Владимир ПУТИН.

Премьер заявил, что банку нужно сместить акцент на работу в регионах, а также обозначил главные направления этой работы. Среди первоочередных руководитель правительства России назвал опережающее развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.

В ходе заседания было принято решение создать Фонд развития Дальнего Востока, который будет дочерней компанией ВЭБа, со штаб-квартирой в Хабаровске. Из федерального бюджета Фонду будет выделено 70 млрд рублей. Освоить их предстоит за четыре года. Первый транш уйдет в округ уже в текущем году.