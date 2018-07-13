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Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка

13 Июля 2018, 09:19 | Дальний Восток

Выплаты приморцам начнутся не позднее 19 июля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта», лишенного лицензии, стали Сбербанк, Банк «Восточный» и РНКБ Банк.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Сбербанк и «Восточный» выплатят страховое возмещение вкладчикам, проживающим в Приморском крае и во всех субъектах Российской Федерации, кроме вкладчиков банка в городе Уяр (Красноярский край), а также вкладчиков, проживающих в Республике Крым и Севастополе.

Выплату страхового возмещения вкладчикам, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, будет осуществлять РНКБ Банк.

Для выплаты страхового возмещения вкладчикам в городе Уяр, Агентство приняло решение о проведении дополнительного конкурса по отбору банков-агентов.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций якутский банк «Таатта», имеющий филиал в Приморском крае. Кредитная организация, плохо известная за пределами Якутии, получила широкую известность год назад, когда оказалась в санкционном списке Минфина США в компании других небольших региональных банков, открывших свои представительства в Крыму или работавших с подсанкционными проектами.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка «Таатта» возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Стандартная схема для банков такого уровня.

Проблемы у «Таатта» начались около года назад. Банк начал проводить сделки с неясным экономическим смыслом. Стабильность банка подрывала и смена собственников. С августа 2017 года структура несколько раз менялась, и к настоящему времени его акционерами являются более десяти физлиц.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»

Банк «Таатта» - региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основную деятельность ведет в Республике Саха (Якутия), имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Основным акционером банка является Игорь ВАСИЛЬЕВ (50,33%). Другие учредители – физлица и ООО «Бесттехнолизинг» (Москва), контролируемое Антоном СТЕНИНЫМ. Банк является участником системы страхования вкладов.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: банк  АСВ  вклады  Якутия  выплаты  лицензия  крым 



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