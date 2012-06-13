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Директор ДВ филиала Банка Хоум Кредит Н. ТЕРЕНЬКО: Людям уже не нужен банк, в который приходится далеко ехать

13 Июня 2012, 21:38 | Дальний Восток

Открытие банковских отделений в небольших городах с населением от 20 тыс. человек остается перспективным направлением развития Банка Хоум Кредит на Дальнем Востоке. Об этом в ходе пресс-ланча рассказала директор Дальневосточного филиала банка Наталья ТЕРЕНЬКО.

По ее мнению, сегодня клиенту важен не только факт выдачи или невыдачи кредита, но и в значительной мере различные аспекты сервиса. В частности, считает Наталья Теренько, «людям уже не нужен банк, в который приходится далеко ехать».

- Банк Хоум Кредит сегодня активно развивает бизнес в небольших дальневосточных городах с населением от 20 тыс. до 100 тыс. человек, которых в регионе большинство. Наши офисы уже успешно действуют в Невельске, Холмске, Корсакове, Амурске, Свободном, Зее, Тынде, Белогорске и других, - подчеркнула Наталья Теренько.

Что касается основных городов Дальнего Востока, то неохваченным на сегодняшний день остается только Анадырь, куда банк намерен зайти в ближайшие месяцы. В целом дальневосточная сеть банка насчитывает 44 отделения, большая часть которых расположена в Приморском и Хабаровском краях. К августу их количество возрастет до 63, а к концу 2013 года – до 80, при этом особые усилия банк намерен приложить к «освоению» Амурской области.

Большую популярность в регионе, по словам Натальи Теренько, набирают альтернативные каналы продаж – так называемые «микро- офисы», т.е. точки продаж небольшого формата, которые предлагают расширенный спектр услуг и располагаются в шаговой доступности от клиента. Сегодня их число на Дальнем Востоке достигло 88, при этом большая их часть (22) расположена в Приморье.

По ее мнению, несмотря на высокие затраты, связанные с доставкой банковского оборудования, ощутимые кадровые проблемы, а также сложности с поиском хороших помещений в маленьких городах, бизнес Банка Хоум Кредит на Дальнем Востоке очень выгоден. Объем кредитов за первый квартал 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза и составил 2 млрд рублей. Депозитный портфель дальневосточники за первый квартал пополнили на 486 млн рублей, а совокупная сумма вкладов превышает 1 млрд рублей.

- Клиентская база банка в ДФО вплотную приблизилась к 900 тыс. человек, т.е. нашим клиентом стал каждый четвертый экономически активный житель региона, - подчеркнула Наталья Теренько.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
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