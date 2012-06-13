Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Директор ДВ филиала Банка Хоум Кредит Н. ТЕРЕНЬКО: Людям уже не нужен банк, в который приходится далеко ехать
Открытие банковских отделений в небольших городах с населением от 20 тыс. человек остается перспективным направлением развития Банка Хоум Кредит на Дальнем Востоке. Об этом в ходе пресс-ланча рассказала директор Дальневосточного филиала банка Наталья ТЕРЕНЬКО.
По ее мнению, сегодня клиенту важен не только факт выдачи или невыдачи кредита, но и в значительной мере различные аспекты сервиса. В частности, считает Наталья Теренько, «людям уже не нужен банк, в который приходится далеко ехать».
- Банк Хоум Кредит сегодня активно развивает бизнес в небольших дальневосточных городах с населением от 20 тыс. до 100 тыс. человек, которых в регионе большинство. Наши офисы уже успешно действуют в Невельске, Холмске, Корсакове, Амурске, Свободном, Зее, Тынде, Белогорске и других, - подчеркнула Наталья Теренько.
Что касается основных городов Дальнего Востока, то неохваченным на сегодняшний день остается только Анадырь, куда банк намерен зайти в ближайшие месяцы. В целом дальневосточная сеть банка насчитывает 44 отделения, большая часть которых расположена в Приморском и Хабаровском краях. К августу их количество возрастет до 63, а к концу 2013 года – до 80, при этом особые усилия банк намерен приложить к «освоению» Амурской области.
Большую популярность в регионе, по словам Натальи Теренько, набирают альтернативные каналы продаж – так называемые «микро- офисы», т.е. точки продаж небольшого формата, которые предлагают расширенный спектр услуг и располагаются в шаговой доступности от клиента. Сегодня их число на Дальнем Востоке достигло 88, при этом большая их часть (22) расположена в Приморье.
По ее мнению, несмотря на высокие затраты, связанные с доставкой банковского оборудования, ощутимые кадровые проблемы, а также сложности с поиском хороших помещений в маленьких городах, бизнес Банка Хоум Кредит на Дальнем Востоке очень выгоден. Объем кредитов за первый квартал 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза и составил 2 млрд рублей. Депозитный портфель дальневосточники за первый квартал пополнили на 486 млн рублей, а совокупная сумма вкладов превышает 1 млрд рублей.
- Клиентская база банка в ДФО вплотную приблизилась к 900 тыс. человек, т.е. нашим клиентом стал каждый четвертый экономически активный житель региона, - подчеркнула Наталья Теренько.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний