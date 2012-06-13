Амурская область просит у Минфина РФ льготный кредит

Руководство Амурской области в ходе встречи с главой Минфина РФ Антоном СИЛУАНОВЫМ обратилось к министерству с просьбой о предоставлении области льготного бюджетного кредита в размере 1 млрд рублей на покрытие дефицита регионального бюджета.

«Дефицит бюджета возник в результате многих макроэкономических факторов, таких, как повышение цен на энергоносители, содержание новой штатной численности; расходы, связанные с увеличением мест в дошкольных учреждениях области, строительство и приобретение жилья детям-сиротам, необходимость выплаты субсидий малоимущим гражданам и других», - говорится в обращении.

"Золотой Рог".