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Амурская область просит у Минфина РФ льготный кредит
13 Июня 2012, 21:06 | Дальний Восток
Руководство Амурской области в ходе встречи с главой Минфина РФ Антоном СИЛУАНОВЫМ обратилось к министерству с просьбой о предоставлении области льготного бюджетного кредита в размере 1 млрд рублей на покрытие дефицита регионального бюджета.
«Дефицит бюджета возник в результате многих макроэкономических факторов, таких, как повышение цен на энергоносители, содержание новой штатной численности; расходы, связанные с увеличением мест в дошкольных учреждениях области, строительство и приобретение жилья детям-сиротам, необходимость выплаты субсидий малоимущим гражданам и других», - говорится в обращении.
"Золотой Рог".
Автор: По сообщениям пресс-служб
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