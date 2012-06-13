Филиальная сеть Азиатско-Тихоокеанского банка растет

По данным рейтинга РБК «Самые филиальные банки России» по состоянию на конец мая 2012 года, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) переместился выше на 4 позиции и занял 23-е место. На сегодняшний день АТБ включает 227 подразделений в 90 населенных пунктах 17 регионов страны. Активное расширение территории присутствия соответствует стратегическим планам АТБ.

Все операционные офисы АТБ предлагают клиентам полный комплекс продуктов и услуг для юридических и физических лиц. Жители городов и небольших населенных пунктов, в которых присутствует Азиатско-Тихоокеанский банк, могут оформить кредит, сделать или пополнить вклад, оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, получить консультацию высококвалифицированных специалистов.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».