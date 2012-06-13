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Росбанк запускает карты ISIC/IYTC для молодежи
В рамках пакета «Классический» молодые клиенты Росбанка теперь могут получить карты MasterCard Standard Росбанк -IYTC или MasterCard Standard Росбанк - ISIC. Данный продукт совмещает в себе платежное средство и международное студенческое/молодежное удостоверение личности (ISIC/IYTC), признанное ЮНЕСКО.
Оформить молодежную карту сможет любой клиент банка в возрасте от 18 до 27 лет, а студенческую - студенты дневных и вечерних отделений старше 18 лет, а так же аспиранты, учащиеся техникумов, колледжей и училищ. В рамках пакета услуг «Классический» карта в качестве основной предоставляется клиенту бесплатно. Держатель такой карты может пользоваться международной программой скидок ISIC/IYTC на товары и услуги в 120 странах мира, включая Россию.
«Новый продукт в первую очередь ориентирован на активную молодежь - на тех, кто мобилен и любит путешествовать. Дополнительные характеристики карты (подтверждение статуса студента, скидки) помогут получить преференции и в стране, и за рубежом», - говорит заместитель директора по розничному бизнесу Дальневосточного филиала Росбанка Светлана МОТОРЫКИНА.
«Золотой Рог».
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