www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.18 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 95.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Росбанк запускает карты ISIC/IYTC для молодежи

13 Июня 2012, 20:24 | Дальний Восток

В рамках пакета «Классический» молодые клиенты Росбанка теперь могут получить карты MasterCard Standard Росбанк -IYTC или MasterCard Standard Росбанк - ISIC. Данный продукт совмещает в себе платежное средство и международное студенческое/молодежное удостоверение личности (ISIC/IYTC), признанное ЮНЕСКО.

Оформить молодежную карту сможет любой клиент банка в возрасте от 18 до 27 лет, а студенческую - студенты дневных и вечерних отделений старше 18 лет, а так же аспиранты, учащиеся техникумов, колледжей и училищ. В рамках пакета услуг «Классический» карта в качестве основной предоставляется клиенту бесплатно. Держатель такой карты может пользоваться международной программой скидок ISIC/IYTC на товары и услуги в 120 странах мира, включая Россию.

«Новый продукт в первую очередь ориентирован на активную молодежь - на тех, кто мобилен и любит путешествовать. Дополнительные характеристики карты (подтверждение статуса студента, скидки) помогут получить преференции и в стране, и за рубежом», - говорит заместитель директора по розничному бизнесу Дальневосточного филиала Росбанка Светлана МОТОРЫКИНА.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru