Пришел конец «МММ-2011»?

В Москве закрылись практически все офисы «МММ». Накануне Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту покушения на мошенничество, связанного с проектом «МММ-2011».

В сообщении ведомства отмечалось, что, согласно заключению экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе России, проект классифицируется как финансовая пирамида.

"Золотой Рог".