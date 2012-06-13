Герман Греф заверил акционеров Сбербанка: «Все только начинается»

Ежегодное собрание акционеров Сбербанка в 2012 году президент кредитной организации Герман ГРЕФ назвал самым важным днем в году для всего коллектива. Отчет о деятельности крупнейшего банка страны, стремящегося попасть в пятерку самых мощных финансовых организаций мира, становится полноправной сенсацией наравне с событиями международного масштаба.

Сбербанк открыт

Сбербанк в формате «новой нормальности» оказался открыт для отечественных блоггеров, региональных журналистов и представителей федеральных СМИ. По словам Германа Грефа, общение Сбербанка со СМИ критически важно. Банк готов выслушивать в свой адрес любую нелицеприятную информацию, исправлять ошибки и ежедневно изменяться в лучшую сторону.

Факт, что Сбербанк держит руку на пульсе, вполне очевиден. В ходе прямой трансляции, которая была также доступна в сети Интернет, для акционеров банка были распечатаны и переданы по рядам комментарии о собрании известного всей стране общественного деятеля Алексея НАВАЛЬНОГО. «Замолкаю», - написал в своем ЖЖ блоггер, заметив неподдельный интерес к своей персоне.

Российский банк, уверенно продвигающийся в Центральную Европу, оказавшийся в качестве кредитной единицы в сердце мирового банковского бизнеса - Швейцарии, занявший уверенные позиции на Украине, в Белоруссии и Казахстане, названный лучшей иностранной компанией в Индии, доступно рассказывает о преобразованиях последних лет и о более чем 47 млрд рублей дивидендов, которые удалось заработать для акционеров в 2011 году.

«Внешняя среда держала всех в тонусе. Международные финансовые рынки пережили очередной виток волатильности. А значит, в историю прошлый год войдет под знаком снижения рейтинга США и первой за десятилетия реструктуризации долгов страны, которая считается развитой, т.е. Греции. В то время как темп экономического роста России оказался солидным по посткризисным меркам - 4,3%, а инфляция была зафиксирована на небывало низком уровне - 6,1%», - заметил Герман Греф в своем вступлении.

Юбилейный 170-й год стал для Сбербанка важным рубежом в реализации всей задуманной стратегии. Пополнился портфель кредитов, преумножились активы, увеличилась доля на рынке кредитов юридическим лицам, выросла рентабельность капитала (Сбербанк - самый рентабельный банк стран БРИК), улучшилось качество кредитов. Чистая прибыль банка в прошлом году оказалась на 74% больше, чем в предшествующем, таким образом банк заработал 316 млрд рублей и смог выделить акционерам более 15% от чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

На самом деле уровень дивидендов компании такого масштаба как Сбербанк не может быть выше 20%. Иначе развитие будет приостановлено, т.к. инвесторы могут воспринимать акции банка как менее перспективные. Таким образом, размер дивидендов для акционеров Сбербанка в 2011 году составил по обыкновенным акциям 2 рубля 8 копеек и по привилегированным - 2 рубля 59 копеек на одну акцию. Нераспределенная прибыль будет направлена на развитие информационных технологий, на переформатирование офисов банка, на установку устройств самообслуживания и т.д. Такое заявление было озвучено на годовом собрании.

«Все проекты, которые были утверждены акционерами и директорами Сбербанка, развернуты и, что называется, идут полным ходом. В их числе - новая система управления рисками технологическая модернизация банка, формирование профессиональной команды и системы лояльности к клиенту. Важной темой года также стало расширение бизнеса банка за счет выхода на новые рынки за счет приобретения инвесткомпании «Тройка Диалог» и двух европейских банков», - заметил Герман Греф. К слову, к 2020 году банк планирует до 30-50% дохода получать именно за рубежом.

Мы изменились

«Наш клиент - это наш несомненный приоритет», - такова однозначная позиция президента Сбербанка. По его словам, ранее понятие «клиентоориентированность» не вызывало ассоциаций, связанных со Сбербанком. Коллективу крупнейшей кредитной организации страны удалось переломить сложившийся стереотип. Формирование новых стандартов сервиса и внедрение новой службы заботы о клиентах позволило достичь явных результатов. В 2011 году россиянам стали доступны около 900 круглосуточных зон самообслуживания Сбербанка. 8 тысяч офисов Сбербанка работают в стране без обеденного перерыва. По выходным дням обслуживают клиентов более 9 тыс. отделений. Время ожидания в очереди сократилось до 15 минут, а срок решения вопроса о блокировке карты по телефону Контактного центра Сбербанка - до 8 секунд.

Подобные ориентиры в работе делают дочерний Сбербанк-Switzerland AG серьезным конкурентом и на вновь обретенном швейцарском рынке, где, как известно, банки работают до 16 часов и с перерывом на обед.

Ребрендинг оказался очередным шагом навстречу, хотя многие эксперты встретили изменение фирменных цветов и формы «копилки» Сбербанка на логотипе со скепсисом. «Сегодня уже очевидно, - выразил уверенность Герман Греф, - это не обыкновенная смена вывески, а изменение всей совокупности наших взаимоотношений с клиентом. Мы меняем атмосферу и оборудование офисов, в каждый из которых посетителям банка хотелось бы вернуться в качестве желанных гостей». 21 пилотный офис в новом формате был открыт в 2010 году. В прошедшем году в России запущены уже 870 обновленных отделений Сбербанка. До конца 2012 года более чем 2 тыс. новых переформатированных офисов распахнут свои двери перед клиентами. В целом, программа обновления формата отделений банка будет завершена в 2015 году.

Подобная политика банка была оценена по заслугам. Сбербанк признан самым дорогим российским брендом по версии Millward Brown Optimor (МВО), что позволяет крупнейшему банку России занимать также 74-ю позицию в рейтинге самых дорогих мировых брендов. Согласно исследованию, стоимость бренда Сбербанка составляет $10,65 млрд. «Не представляли себе, что в один прекрасный момент бренд Сбербанка окажется дороже банка City - бренда мирового значения», - поделился своими эмоциями с собравшимися Герман Греф.

Всегда ОнЛ@йн

Работа в сфере предоставления высокотехнологичных услуг оказалась явным внутренним трендом Сбербанка. Так называемые удаленные каналы обслуживания банка бьют все рекорды, переводя расчеты россиян в безналичное пространство. В 2011 году сеть платежных терминалов Сбербанка была увеличена до 21,5 тыс. штук, сеть банкоматов включила в свой перечень более 340 тыс. устройств, что делает ее крупнейшей в Европе.

Вполне логично, что аналогичная динамика наблюдается и в сфере выпуска пластиковых карт. В течение последних пяти лет Сбербанк удерживает первое место среди европейских стран по их эмиссии. Весной 2012 года побит очередной рекорд - выпущена 70-миллионная пластиковая карта Сбербанка. «При этом всего два с половиной года назад мы выпустили первую кредитную карту, - отметил в своем выступлении Герман Греф - а в 2011 году мы обогнали всех наших конкурентов, таким образом, Сбербанк стал лидером на российском рынке кредитных карт. Мы добились взрывного роста числа активных клиентов по услуге «Мобильный банк». Как итог - 5,3 млн пользователей. Сервис «Сбербанк ОнЛ@йн» привлек 2,4 млн клиентов. Мы внедрили современную систему дистанционного обслуживания для компаний, которая называется «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». В 2011 году к ней подключилось 270 тыс. компаний, а сегодня их уже 358 тыс. Планируем, что в конце нынешнего года более полумиллиона наших клиентов станут пользователями это системы».

По словам Германа Грефа, услуга интернет-сервиса Сбербанка не имеет аналогов на российском банковском рынке, т.к. полностью заменяет собой отделение банка. Данное качество сервиса Сбербанка было отмечено в рейтинге Internet Banking Rank 2012.

Плюс слияние

«Наш корпоративный бизнес стал теперь корпоративно-инвестиционным. В 2011 году мы заняли первое место в России по количеству закрытых сделок слияний и поглощений, первое место на рынке выпуска долговых облигаций на локальном рынке и третье место по числу сделок по организации первичного выпуска акций компании. Большая работа проведена банком по изменению процесса кредитования корпоративных клиентов - теперь каждому заемщику присваивается индивидуальный рейтинг, основанный на статистических моделях оценки риска клиента», - констатирует Герман Греф. Система андеррайтинга предупреждает любое подозрение на коррупционный фактор, а запущенная в ее контексте технология «Кредитная фабрика», например, позволяет обработать заявку частного клиента в сверхкороткие сроки, даже за 2 часа.

«Большие надежды мы возлагаем на уникальный для рынка продукт «Бизнес-старт», а также на центры развития бизнеса и различные интернет-сервисы. В юбилейный год мы запустили программу лояльности «Спасибо», теперь любая покупка 1,5 млн аудитории, которую удалось нам привлечь за 5 месяцев, одаривается бонусами от Сбербанка. «Респект от Сбербанка» - первое комплексное предложение для молодежи, благодаря которому продано более 400 тыс. пластиковых карт. Оба проекта получили две золотые награды «Бренд года - 2011», - уточнил Герман Греф.

Активная позиция Сбербанка в социальных сетях и в интернет-пространстве в целом послужила стимулом для создания уникальной Службы заботы о клиентах. «Каждое обращение в сети Интернет, любое выражение неудовлетворенности работой банка мы отслеживаем, обращаемся к клиенту, пытаемся понять, что вызвало неудовольствие и исправить свои ошибки», - рассказал собравшимся Герман Греф. Интересно, что за неполный год существования Служба проявила себя столь активно, что была отмечена в специальной номинации «Прорыв года» ведущим российским интернет-порталом Banki.ru.

А впереди еще запланированное повышение зарплаты сотрудникам, повышения уровня образованности персонала всего банковского корпуса, приобретение турецкого Denizbank и, разумеется, переход на новые рельсы ведения банковского бизнеса через внедрение стандартов «Базель 2». По словам Германа Грефа, во многом именно Сбербанк будет играть роль флагмана по внедрению принципов управления рисками и новых стандартов управления современной банковской организацией для всех кредитных организаций страны.

Эксперты замечают, что Сбербанк создает некий бенчмарк на российском рынке. «Следом за нами начинают открываться другие российские компании, меняя взаимоотношения, в том числе, с миноритарными акционерами. Мы по-прежнему готовы транслировать свой опыт и не намерены закрываться. А молодой задор и энергия Сбербанку просто необходимы. Всех акционеров, в том числе миноритарных, а также всех директоров, я благодарю за неформальное отношение и громадную работу по пропаганде деятельности банка. Призываю не снижать темпов и критично относиться к нашим действиям. Мы с удовольствием отреагируем на все ваши замечания. Уважаемые акционеры, в Сбербанке все только начинается!» - такой посыл крупнейшего банка страны озвучил в заключение Герман Греф.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Золотой Рог».