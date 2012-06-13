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Дальневосточники хотят получать зарплату в долларах

13 Июня 2012, 01:11 | Дальний Восток

Служба исследований компании HeadHunter выяснила, что каждый третий опрошенный житель Дальнего Востока предпочел бы получать зарплату в долларах или евро, отказавшись от национальной валюты. Причем если прошлой осенью только четверть респондентов желали, чтобы работодатель переориентировал выплаты с рублей на иностранный эквивалент, то сегодня таких уже треть!

Чем выше уровень заработков, тем реже работники хотели бы переходить на зарплату в валюте. Почти каждый третий опрошенный дальневосточник хотел бы получать зарплату в иностранной валюте, из них 15% – в долларах, а 18% – в евро.

Основной причиной желания получать зарплату в иностранной валюте стала уверенность в том, что доллар или евро продолжат расти и дальше (49%). 46% респондентов не доверяют рублю, а 21% так удобнее и практичнее – они много путешествуют, поэтому им выгоднее не терять на конвертации валют. Большинство тех, кто решил остаться при своих деревянных, обосновывают это решение фиксированностью местной валюты.

Примечательно, что свое «непатриотическое» желание некоторые опрошенные готовы подкрепить делом: 22% тех, кто был бы рад зарплате в европейских или американских дензнаках, в случае если последние продолжат дорожать, намерены поговорить на эту тему с работодателем.

"Золотой Рог".

Автор: hh.ru
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