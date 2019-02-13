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На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
Китайские банкиры могут опоздать к разделу финансового пирога
Ходатайства о приобретении 99,9% акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) подали Совкомбанк и Московский кредитный банк (МКБ). ФАС рассматривает документы 30 дней. По данным газеты «Золотой Рог», интерес к покупке АТБ проявлял банк «Лунцзян» (Харбин, КНР)
ЦБ РФ в декабре прошлого года объявил о планах провести 14 марта 2019 года открытый аукцион по продаже 99,99% акций АТБ. Стартовая цена продажи - 9,857 млрд рублей (размер собственного капитала банка). Аукцион пройдет в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), шаг снижения - 1,286 млрд рублей. Минимальная цена продажи - 6 млрд рублей (размер уставного капитала банка).
Досье газеты «Золотой Рог»
ЦБ с 26 апреля 2018 года возложил функции временной администрации АТБ на УК ФКБС, мораторий на выполнение требований кредиторов не ввел. Основными бенефициарами банка являлись Андрей ВДОВИН, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ (владели 59,17% через ООО «ППФИН Регион»), фонду East Capital принадлежало 17,91%, Международной финансовой корпорации (IFC) - 6,71%.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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