Владивосток может получить статус города федерального значения

Дальневосточное главное управление Банка России обоснуется в приморской столице. Такое неожиданное решение было озвучено корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» сотрудниками Главного управления Банка России по Хабаровскому краю, которые весь прошлый год готовились принять финансовую «власть» федерального округа в свои руки.

Решение о сокращении главных управлений в субъектах Федерации было принято Банком России в начале прошлого года в рамках плана оптимизации. В соответствии с приказом и статусом-кво Хабаровска, как столицы федерального округа, штаб-квартира Дальневосточного управления должна была разместиться именно здесь. При принятии этого решения учитывался и тот факт, что в краевой столице заканчивалось строительство крупнейшего в России головного расчетного центра, в которое инвестировано около 2 млрд рублей. Новейший с точки зрения технологий ГРЦ запущен в работу весной 2014 года и настроен на обеспечение наличного и безналичного денежного оборота всего Дальневосточного федерального округа. Это второй по размерам после краснодарского подобный центр в России.

ГУ ЦБ по Хабаровскому краю обладает самой большой недвижимостью, а главное, признают эксперты, наиболее высококвалифицированными в ДФО специалистами. Многие из которых в нынешней ситуации будет сокращены. Кадровые сокращения пройдут во всех ГУ ЦБ субъектов ДФО. Выскочивший в этой ситуации как черт из табакерки Владивосток, наоборот, сможет нарастить штат.

Игроки банковского рынка сегодня гадают, чем вызван такой резкий разворот в сторону Владивостока. Можно только догадываться, кто его пролоббировал. Но то, что Владивосток продолжает укреплять свои позиции делового и политического центра, - это факт. Вслед за озвученной президентом РФ идеей присвоить столице Приморья статус «свободного порта» активно обсуждается возможность присвоения ей статуса города федерального значения. Таких в России пока три - это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Некоторые источники «ЗР», близкие к столичным коридорам власти, поговаривают, что этот статус Владивостоку могут присвоить уже в феврале-марте.

Город федерального значения является отдельным субъектом РФ и отличается от других субъектов особой формой организации местного самоуправления, не является муниципальным образованием. Имеет равные права с остальными субъектами РФ. Согласно пункту 3 статьи 5 Конституции РФ, город федерального значения, как и любой другой субъект Федерации, имеет свой устав и законодательство, принимаемые его представительным органом.

Однако точная конфигурация нового Дальневосточного ГУ Банка России пока неясна. По крайней мере, ни один собеседник «ЗР», работающий в этой сфере, ничего определенного пояснить не смог. Очевидно, что остающийся в регионах теперь немногочисленный штат будет обеспечивать работу рассчетно-кассовых центров, которые останутся в субъектах Федерации. Надзорные функции возьмет на себя ДВГУ.

По большому счету, оптимизация главного банка России назрела давно. Не так уж много осталось региональных банков, а крупные федеральные уже несколько лет усиленно трансформируют свою структуру, сосредотачивая управленческие функции в крупных региональных центрах. Однако наряду с традиционными функциями Банку России переданы функции и Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), а это хлопотное наследие. Впереди же весьма сложная задача – развитие Национальной платежной системы (НПС).

Лариса ЛАРИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.