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Владивосток может получить статус города федерального значения

13 Января 2015, 08:56 | Дальний Восток

Дальневосточное главное управление Банка России обоснуется в приморской столице. Такое неожиданное решение было озвучено корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» сотрудниками Главного управления Банка России по Хабаровскому краю, которые весь прошлый год готовились принять финансовую «власть» федерального округа в свои руки.

Решение о сокращении главных управлений в субъектах Федерации было принято Банком России в начале прошлого года в рамках плана оптимизации. В соответствии с приказом и статусом-кво Хабаровска, как столицы федерального округа, штаб-квартира Дальневосточного управления должна была разместиться именно здесь. При принятии этого решения учитывался и тот факт, что в краевой столице заканчивалось строительство крупнейшего в России головного расчетного центра, в которое инвестировано около 2 млрд рублей. Новейший с точки зрения технологий ГРЦ запущен в работу весной 2014 года и настроен на обеспечение наличного и безналичного денежного оборота всего Дальневосточного федерального округа. Это второй по размерам после краснодарского подобный центр в России.

ГУ ЦБ по Хабаровскому краю обладает самой большой недвижимостью, а главное, признают эксперты, наиболее высококвалифицированными в ДФО специалистами. Многие из которых в нынешней ситуации будет сокращены. Кадровые сокращения пройдут во всех ГУ ЦБ субъектов ДФО. Выскочивший в этой ситуации как черт из табакерки Владивосток, наоборот, сможет нарастить штат.

Игроки банковского рынка сегодня гадают, чем вызван такой резкий разворот в сторону Владивостока. Можно только догадываться, кто его пролоббировал. Но то, что Владивосток продолжает укреплять свои позиции делового и политического центра, - это факт. Вслед за озвученной президентом РФ идеей присвоить столице Приморья статус «свободного порта» активно обсуждается возможность присвоения ей статуса города федерального значения. Таких в России пока три - это Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Некоторые источники «ЗР», близкие к столичным коридорам власти, поговаривают, что этот статус Владивостоку могут присвоить уже в феврале-марте.

Город федерального значения является отдельным субъектом РФ и отличается от других субъектов особой формой организации местного самоуправления, не является муниципальным образованием. Имеет равные права с остальными субъектами РФ. Согласно пункту 3 статьи 5 Конституции РФ, город федерального значения, как и любой другой субъект Федерации, имеет свой устав и законодательство, принимаемые его представительным органом.

Однако точная конфигурация нового Дальневосточного ГУ Банка России пока неясна. По крайней мере, ни один собеседник «ЗР», работающий в этой сфере, ничего определенного пояснить не смог. Очевидно, что остающийся в регионах теперь немногочисленный штат будет обеспечивать работу рассчетно-кассовых центров, которые останутся в субъектах Федерации. Надзорные функции возьмет на себя ДВГУ.

По большому счету, оптимизация главного банка России назрела давно. Не так уж много осталось региональных банков, а крупные федеральные уже несколько лет усиленно трансформируют свою структуру, сосредотачивая управленческие функции в крупных региональных центрах. Однако наряду с традиционными функциями Банку России переданы функции и Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), а это хлопотное наследие. Впереди же весьма сложная задача – развитие Национальной платежной системы (НПС).

Лариса ЛАРИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: гуцб  владивосток  город федерального значения  отделение центробанка  Хабаровск 



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Комментарии

  • Псевдоним15:55, 13.01.2015#

    Назовите фамилии экспердов, по мнению которых в Хабаровске работают наиболее квалифицированные специалисты на Дальнем Востоке

  • Псевдоним20:57, 13.01.2015#

    Старик Хабаров, наверное.

  • Псевдоним12:19, 16.01.2015#

    Вы можете доказать обратное?И вообще, соседи, только без обид, Владивосток не тянет быть городом федерального значения. Вы сначала с преступностью справьтесь и город приведите в порядок, , грязноватый он у вас. А вот Хабаровску быть федеральным городом сам бог велел(недаром мы признаны лучшим городом России по итогам прошлого года). А вообще Владивосток-классный город и люди там классные, был у вас неоднократно и искренне желаю вам всяческого процветания! ,

  • Псевдоним20:14, 17.01.2015#

    Хабаровск, не тянет даже просто на город, про какое то его значение, лучше просто промолчать, увы.

  • Псевдоним09:50, 18.01.2015#

    Аргументируй. .

  • СПб19:57, 18.01.2015#

    Привет из Санкт-Петербурга, ребята! Часто мотаюсь по стране, деловые поездки, есть возможность сравнить. Сравнение - не в пользу Хабаровска, скучный провинциальный городок, в отличии от бурного и энергичного Владивостока, где чувствуется ритм жизни, деловой и политической активности, а что до преступности и грязи, думаете ее в Москве или Петербурге меньше? Работайте над собой и своим городом, хабаровчане, вам есть к чему стремиться!

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