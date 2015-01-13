Банки стали реже одобрять заявки на кредиты

С начала 2012 года уровень одобрения кредитных заявок россиян снизился в три раза. В III квартале 2014 года доля выданных займов от общего количества поступивших запросов в банки и микрофинансовые организации (МФО) составила всего 5,3%. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Таким образом, отклонены были почти 95% заявок граждан, а одобрен только каждый 20-й кредит. Еще в начале 2012 года (по итогам I квартала) уровень одобрения составлял 15,4%. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Так называемый показатель approval rate резко сократился по итогам 2012 года и в I квартале 2013 года составил 8,3%. В I квартале 2014 года уровень одобрения кредитных заявок достиг 5,8%. Как указал замгендиректора ОКБ Николай МЯСНИКОВ, в 2014 году наблюдается ужесточение требований к заемщикам со стороны банков, и как следствие, значительное снижение уровня одобрения кредитов.

- Некоторые банки снизили его в 4-5 раз. В следующем году ожидаем укрепления этой тенденции, - говорит Мясников.

Сами банки ужесточение кредитной политики связывают с несколькими факторами. Это и действия Центробанка (ЦБ), направленные на охлаждение рынка потребительского кредитования. В частности, ЦБ уже повысил минимальные ставки резервирования по необеспеченному розничному кредитованию и коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками. Политика регулятора призвана снизить риски системы и долговую нагрузку на население. Сказался также существенный рост просроченной задолженности в результате бума потребительского кредитования в 2010-2012 годах - просрочка по потребительским кредитам уже превысила 800 млрд рублей.

Вдобавок в 2015 году вводятся предельные значения полной стоимости кредитов, речь об ограничении кредитных ставок. Например, в соответствии с расчетами ЦБ, автокредиты под залог автомобиля не смогут стоить дороже 31,2% годовых, нецелевые потребкредиты - дороже 46,79% годовых. Соответственно, повышенные риски (в виде выдачи кредита не самому платежеспособному заемщику) банки уже не смогут компенсировать более высокими ставками. Это также скажется на кредитной политике.

В Банке Хоум Кредит отметили, что российские банки еще в 2013 году приняли ряд мер, направленных на снижение кредитной нагрузки на население. В частности, были ужесточены параметры скоринговых моделей при оценке новых заемщиков, стала проводиться дополнительная верификация и пр.

В то же время, говорит замначальника управления разработки розничных банковских продуктов СБ Банка Елена ТРОФИМОВА, в настоящее время на процент одобрения кредитных заявок оказывает влияние и ряд других факторов.

- Это проблемы банков с заимствованиями, нестабильная внутриэкономическая ситуация, банковский кризис и главное - такая неизвестная на данный момент величина, как стоимость фондирования. Во второй половине декабря мы наблюдаем резкое удорожание привлеченных средств, зачастую экономически не обоснованных по стоимости. Так что ожидать увеличения количества положительных решений по кредитам не стоит, - говорит Трофимова.

Гендиректор микрофинансовой организации MoneyMan Борис БАТИН добавляет, что 2015 год станет годом риск-менеджмента.

- В связи с кризисными явлениями в экономике в целом и повышением ключевой ставки ЦБ до 17% в частности мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе усложнится доступ к фондированию микрофинансовых и банковских организаций. Это может привести к снижению уровня одобрения займов. В среднесрочной перспективе, до года, мы ожидаем стабилизации финансово-кредитной системы, удешевления стоимости оптового фондирования для кредиторов благодаря в том числе действиям регулятора. Это, безусловно, скажется и на увеличении конверсии заявок в профинансированные кредиты и займы, - говорит Батин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.