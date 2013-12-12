Внешэкономбанк приглашает проекты из ДФО принять участие в "Премии развития–2014"

Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе «Премия развития–2014».

Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей, сообщили ZRPRESS в пресс-службе «Премии развития».

В 2013 году проекты, представляющие Дальневосточный федеральный округ, не стали номинантами Премии.

Екатерина Гришковец, руководитель пресс-службы Внешэкономбанка: «Сейчас регионы Дальневосточного федерального округа России активно развиваются, появляются новые инфраструктурные, промышленные объекты, продолжает развиваться малый и средний бизнес. Все эти направления являются приоритетными для Внешэкономбанка. «Премия развития» — это награда федерального значения, которую могут получить только региональные проекты. Я уверена, в Дальневосточном федеральном округе найдутся проекты в области эффективного инвестирования, достойные стать победителями «Премии развития - 2014».

«Премия развития» учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.

Участниками конкурса «Премия развития-2014» могут стать любые российские организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на соискание «Премии развития» по следующим номинациям:

«Лучший инфраструктурный проект»

«Лучший проект в отраслях промышленности»

«Лучший проект по комплексному развитию территорий»

«Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства».

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение «Премии развития-2014» Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и «Премии развития».

Заявки принимаются до конца января 2014 года.

Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014.

Впервые «Премия развития» была вручена на Петербургском международном экономическом форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челябинской областей.

Досье ZRPRESS.Ru: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития — один из ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.