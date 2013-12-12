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Внешэкономбанк приглашает проекты из ДФО принять участие в "Премии развития–2014"
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе «Премия развития–2014».
Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей, сообщили ZRPRESS в пресс-службе «Премии развития».
В 2013 году проекты, представляющие Дальневосточный федеральный округ, не стали номинантами Премии.
Екатерина Гришковец, руководитель пресс-службы Внешэкономбанка: «Сейчас регионы Дальневосточного федерального округа России активно развиваются, появляются новые инфраструктурные, промышленные объекты, продолжает развиваться малый и средний бизнес. Все эти направления являются приоритетными для Внешэкономбанка. «Премия развития» — это награда федерального значения, которую могут получить только региональные проекты. Я уверена, в Дальневосточном федеральном округе найдутся проекты в области эффективного инвестирования, достойные стать победителями «Премии развития - 2014».
«Премия развития» учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.
Участниками конкурса «Премия развития-2014» могут стать любые российские организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на соискание «Премии развития» по следующим номинациям:
«Лучший инфраструктурный проект»
«Лучший проект в отраслях промышленности»
«Лучший проект по комплексному развитию территорий»
«Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства».
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение «Премии развития-2014» Внешэкономбанка можно на сайте www.veb.ru и «Премии развития».
Заявки принимаются до конца января 2014 года.
Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014.
Впервые «Премия развития» была вручена на Петербургском международном экономическом форуме 21 июня 2013 года. Победителями стали компании из Калужской, Ленинградской, Кемеровской и Челябинской областей.
Досье ZRPRESS.Ru: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития — один из ключевых инструментов реализации государственной экономической политики, направленной на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.
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