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Дальневосточников приглашают принять участие в инвестиционном конкурсе
Внешэкономбанк официально объявил о начале приема заявок на участие в Конкурсе «Премия развития–2014». Премия впервые проводилась в прошлом году, победителями стали инвестиционные проекты из Калужской, Кемеровской, Челябинской и Ленинградской областей.
В 2013 году проекты, представляющие Дальневосточный федеральный округ, не стали номинантами Премии. «Сейчас регионы Дальневосточного федерального округа России активно развиваются, появляются новые инфраструктурные, промышленные объекты, продолжает развиваться малый и средний бизнес, - отметила Екатерина ГРИШКОВЕЦ, руководитель пресс-службы Внешэкономбанка. - Все эти направления являются приоритетными для Внешэкономбанка. «Премия развития» — это награда федерального значения, которую могут получить только региональные проекты. Я уверена, в Дальневосточном федеральном округе найдутся проекты в области эффективного инвестирования, достойные стать победителями «Премии развития - 2014».
«Премия развития» учреждена Внешэкономбанком в 2012 году и ежегодно присуждается юридическим лицам за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов.
Участниками конкурса «Премия развития-2014» могут стать любые российские организации, реализовавшие инвестиционные проекты в различных отраслях экономики и подавшие заявки на соискание «Премии развития» по следующим номинациям: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства».
Ознакомиться с условиями участия в конкурсе на присуждение премии «Премии на сайте Внешэкономбанка и «Премии развития». Заявки принимаются до конца января 2014 года. Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2014.
Анна КИРОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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