Назначен управляющий Хабаровским отделением Сбербанка

Сергей Юрченко назначен на должность Управляющего Головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

В 2002 году Сергей Геннадьевич с отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал трудовую деятельность в Банке «Дальневосточное общество Взаимного Кредита (г. Хабаровск). Затем пришел работать в ОАО «НОМОСРЕГИОБАНК», где в течение восьми лет был руководителем группы продвижения банковских услуг. В 2010 году его карьера продолжилась в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России», где он возглавил Отдел клиентских менеджеров Управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов и малого бизнеса. С ноября 2012 возглавлял Управление продаж корпоративным клиентам Дальневосточного Сбербанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.