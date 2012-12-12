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Назначен управляющий Хабаровским отделением Сбербанка
Сергей Юрченко назначен на должность Управляющего Головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
В 2002 году Сергей Геннадьевич с отличием окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Государственное и муниципальное управление». Начал трудовую деятельность в Банке «Дальневосточное общество Взаимного Кредита (г. Хабаровск). Затем пришел работать в ОАО «НОМОСРЕГИОБАНК», где в течение восьми лет был руководителем группы продвижения банковских услуг. В 2010 году его карьера продолжилась в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России», где он возглавил Отдел клиентских менеджеров Управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов и малого бизнеса. С ноября 2012 возглавлял Управление продаж корпоративным клиентам Дальневосточного Сбербанка.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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