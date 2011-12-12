У ОСАГО убыточный крен

В Хабаровске прошел семинар "О ходе и проблемах реализации закона об ОСАГО на территории ДВФО", на котором было отмечено, что главное, чего удалось добиться страховщикам за истекший период действия закона, - это наладить систему продаж полисов ОСАГО.

Досье Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" был принят 25 апреля 2002 года. С 1 января 2003 года в действие были введены все его положения, кроме штрафов автовладельцев, не имеющих полиса, и главы о компенсационных выплатах по возмещению вреда жизни и здоровью потерпевших. С 1 января 2004 года за отсутствие полиса ОСАГО автовладельцев стали штрафовать. С 1 июля 2004 года началась выплата компенсационных средств в счет возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших. Закон имеет социальную направленность - средства, собранные в результате продажи полисов ОСАГО, идут на защиту каждого человека, попавшего в ДТП, в том числе и пешеходов.

Лучше всего с задачей построения розничной сети продаж справились "Росгосстрах" и "РЕСО-Гарантия". В результате в общероссийском масштабе они - лидеры рынка ОСАГО. Из регионов ДВФО по сборам премии ОСАГО лидируют приморские страховые компании ("Росгосстрах - Дальний Восток", "Защита-Находка", "Пирамида"). Это объясняется в том числе и удачными маркетинговыми стратегиями местных страховщиков. В частности, "Защита-Находка" заняла одну из верхних строк благодаря оригинальному маркетинговому ходу - продавать автогражданку с услугами аварийного комиссара.

Однако убыточность ОСАГО растет. Окончательно посчитать ее пока невозможно, т.к. для этого необходимы результаты 2-3 лет. Но и полуторагодовые данные говорят сами за себя. По России за четвертый квартал 2004 года сумма выплат составила более 1/3 от величины собранной страховой премии. За аналогичный период 2003 года она не превысила 1/15.

Досье В ДВФО, по данным окружной инспекции страхового надзора, в течение первых трех месяцев 2005 года средняя убыточность по регионам составила 47,4%. Тройка лидеров по уровню выплат - это Сахалинская область (81,3% от размера собранной за рассматриваемый промежуток времени страховой премии), Республика Саха (Якутия) (72,3%), Хабаровский край (66,7%).

Из страховых компаний наиболее высокий уровень убыточности за рассматриваемый период имеют: Якутский филиал ОАО "Росстрах" (1552,4%), Камчатский филиал ЗАО СГ "Уралсиб" (1060,0%), Хабаровский филиал ОАО "Московская СК" (413,3%), Хабаровский филиал ОАО "Росгосстрах" (336,5%). В то же время минимальный уровень выплат по ОСАГО отмечен в Сахалинском филиале ОАО "Московская СК" (3,0%), Владивостокском филиале ООО "Русский мир" (3,9%), Владивостокском филиале ОАО "Росмедстрах" (4,4%) и Камчатском филиале ОАО "Московская СК" (6,0%).

Вследствие роста выплат появилась необходимость построения эффективной системы регулирования убытков, над чем раньше многие из страховых компаний просто не задумывались. Результат этих запоздалых действий - нарушения действующего законодательства и в первую очередь затягивание сроков выплат. Так, если по закону необходимо произвести выплаты потерпевшему в течение 15 календарных дней после подачи им заявления с приложенными документами, в ДВФО, как отметил Евгений ВОРОБЬЕВ, глава Инспекции страхового надзора по ДВФО, существует ряд случаев (в основном филиалы московских страховых компаний), когда выплаты затягиваются на срок до двух и более месяцев. Помимо этого, как выяснилось в ходе дискуссии, большая часть страховщиков работает со сроком 15 рабочих дней.

Другим часто встречающимся процедурным нарушением является занижение суммы страховых выплат. Во-первых, нарушаются права страхователя на участие независимого эксперта в процедуре определения величины ущерба (экспертиза производится штатными сотрудниками страховой компании или используются аффилированные с ней эксперты). Во-вторых, в случае если представлены результаты нескольких экспертиз, страховщики выбирают вариант с заниженными тарифами и минимальными ценами на запчасти, а также вычеркивают позиции калькуляции, указанные независимым экспертом, но не перечисленные в Справке о ДТП.

Досье Общее количество письменных жалоб (как от страховщиков, так и от страхователей), поступивших в Инспекцию страхового надзора по ДВФО в 2004 году, равнялось 66. В первом квартале 2005 года - 21. Из 15 наиболее активных участников рынка страхования автогражданской ответственности - лидеров по сборам страховой премии в регионах ДВФО - ни одной жалобы не получено в адрес только трех: "РЕСО-Гарантия", "АльфаСтрахование", "Военно-страховая компания". При выездных проверках Инспекции страхового надзора по ДВФО наименьшее число нарушений выявлено в Магаданской области.

Но проблемы имеются не только у страхователей. Во время работы по ОСАГО страховщики столкнулись с тем, что предусмотренные законом территориальные коэффициенты не учитывают уровень убыточности в том или ином регионе. Так, директор Дальневосточного регионального центра страховой компании "РЕСО-Гарантия" Виктор СУПРОНОВ указал на то, что примерно при одинаковом страховом портфеле (количестве заключенных договоров ОСАГО и размере собранной страховой премии) убыточность в Магадане у компании в два раза выше, чем во Владивостоке. Хотя, казалось бы, во Владивостоке количество машин больше, движение более сложное, трафик более напряженный. Но есть ряд других факторов, которые, по-видимому, перевешивают сказанное: более старый парк автотранспорта в Магадане; относительно резкий рост числа подержанных транспортных средств за последние пять лет; увеличение количества водителей с меньшим опытом вождения; плохие климатические условия, следствие чего - худшее состояние дорог. А действующие территориальные коэффициенты этого не учитывают.

Кроме того, на ДВ отсутствует рынок услуг независимых экспертов. В Хабаровске показатель нормочаса, рассчитанный разными экспертами на ремонт одной и той же машины, лежит в пределах от 260 руб. до 570 руб. При этом, несмотря на преобладание праворульных машин в ДВФО, по словам Дмитрия КУЛИНЧЕНКО, директора компании "Малакут-Ассистанс", в России нет ни одного программно-технического комплекса, который позволил бы рассчитать трудозатраты на восстановительный ремонт праворульных автомобилей.

"Несмотря на то что Япония близко, трудозатраты на покраску капота Тoyota Chaser определяются исходя из рекомендаций ГАЗ по покраске капота ГАЗ 25". А это разница в 100% и более. Согласно рекомендациям Toyota на автомобили европейского производства на покраску 1 детали должно уходить максимум 1,5 часа. На ГАЗ - до 5 часов. Каждый час - это несколько сотен рублей.

Другая беда страховщиков - это случаи страхового мошенничества. Уже сейчас можно говорить о двух категориях мошенников. Первые - это профессионалы, т.е. люди, которые зарабатывают на криминальном бизнесе и число которых практически не меняется. Вторые - это мошенники поневоле. Они действительно попадают в ДТП, но используют это в личных целях. Если факт мошенничества в первом случае доказать возможно, то во втором - практически нет. В результате, по данным представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) по ДВФО, многие подозрения страховщиков так и остаются подозрениями. В настоящее время на территории ДВ возбуждено всего лишь несколько уголовных дел, где в ходе предварительного следствия удалось собрать материалы о том, что имел место сговор потерпевших.

Сопровождается сложностями и взаимодействие страховых компаний с ГИБДД. В частности, сотрудники этой службы небрежно относятся к заполнению Справок о ДТП. Директор Хабаровского филиала страховой компании "Спасские ворота" Владислав ВОЛЫНЕЦ обратил внимание собравшихся на случай, произошедший в Хабаровске. Тогда в один день в течение 12 минут, как было позже установлено независимой экспертизой, владелец полиса ОСАГО страховой компании "Спасские ворота" совершил двойной наезд. В справках ГИБДД, представленных в страховую компанию, указано, что в первом случае водитель был трезв, во втором - пьян. При этом сотрудники ГИБДД обосновывают сделанные записи тем, что, исходя из зафиксированного ими 45-минутного разрыва между появлением двух милицейских групп в местах аварий, у водителя была возможность напиться, хотя известно, что в первом случае медицинская экспертиза не проводилась, а временной промежуток между наездами был гораздо меньше.

Однако главная проблема как страховщиков, так и страхователей - это несовершенство действующего законодательства. Владимир СОЛТАН, заместитель Инспекции страхового надзора в ДВФО, приводит следующие примеры. Допустим, автомобиль частного лица был разбит на автостоянке при парковке некой машины. Вопрос, является ли этот случай страховым событием или нет, однозначного ответа не имеет. В одном случае в законе говорится о том, что ДТП - это событие, совершенное при движении транспортных средств, в другом - в случае их использования.

Другой пример: по заключению независимой экспертизы на ремонт разбитого автомобиля требуется потратить $ 30000, в то же время новая машина стоит $ 20000. Страховщик указывает на то, что в таких случаях из суммы выплаты необходимо вычесть стоимость годных остатков (частей или деталей транспортного средства, которые могут быть проданы). Смысл страхования - это возмещение страхователю причиненного урона, ущерба или вреда, а не извлечение прибыли. В законе ничего про годные остатки не говорится. Усугубляет указанную проблему тот факт, что в настоящее время Федеральная служба страхового надзора не имеет права давать свои комментарии по спорным вопросам, а Министерство финансов, на которое возложены эти функции, отвечает на направленные письма довольно кратко - возможность изменений в этой части закона существует. В результате страдают все: и страховщики, и страхователи.

Помимо проблем, были освещены на прошедшем семинаре и вопросы деятельности представительства РСА по ДВФО, в частности, было сказано о том, что с прошлого года на территории ДВФО осуществляются компенсационные выплаты. Их предназначение - обеспечение гарантии пострадавшему в ДТП возмещения причиненного вреда его жизни и здоровью. Средства выплачиваются РСА в случае банкротства страховой компании виновника ДТП, когда виновник ДТП не известен или не имеет полиса ОСАГО. За истекший период (с октября 2004 года по май 2005 года) на территории ДВФО было произведено 10 выплат на общую сумму в 477,4 тыс. руб. Большая часть этих средств была выплачена жителями Хабаровского края, что объясняется, видимо, местом нахождения представительства РСА и отсутствием информации в других регионах о возможности получения компенсаций.

В целом, несмотря на существующие сложности, прогнозы представителей Инспекции страхового надзора по ДВФО и РСА, касающиеся дальнейшего развития рынка ОСАГО в округе, оптимистичны. Во-первых, в течение ближайших месяцев ожидается снижение количества жалоб от страхователей. У страховщиков появится опыт работы по делам, связанным с урегулированием убытков. Во-вторых, вследствие появления все большего числа людей, попавших в ДТП и получивших страховые выплаты, ранее негативное отношение страхователей к ОСАГО постепенно меняется на позитивное восприятие закона.