ОСАГО от мошенников

О том, что во Владивостоке появились поддельные полисы ОСАГО на бланках компании "Росгосстрах", а именно на бланках ООО "Росгосстрах - ДВ" - "Главное управление по Хабаровскому краю", корреспонденту "ЗР" сообщили в Инспекции страхового надзора по ДВФО.

Подробности удалось выяснить в компании. Со слов начальника службы безопасности Росгосстраха, который был командирован во Владивосток для проверки информации, действительно, некоторое время назад на "Зеленом углу" в столице Приморья можно было купить полисы ОСАГО на бланках компании ООО "Росгосстрах - ДВ" - "Главное управление по Хабаровскому краю". Торговля шла в основном "короткими" полисами на 15 дней. Продавали их по 500 руб. (реальная стоимость около 3000 руб.). Основными покупателями были перегонщики.

Бланки продаваемых полисов, как сообщили в компании, были похищены в Хабаровске в 2003-2004 годах. Общее количество похищенных бланков составляет 2000. Мошенников пока найти не удалось. В то же время поддельные полисы уже появились в Сибири после ряда произошедших там ДТП.