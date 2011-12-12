Лидеры автострахования активизируются в "автокаско"

Степень охвата добровольным имущественным страхованием "автокаско" (угон, ущерб) российских автовладельцев составляет в настоящее время 5-7%. Такую оценку на встрече с журналистами привел заместитель генерального директора "Ингосстраха" Игорь ЯМОВ.

По его словам, в наиболее привлекательном для страховщиков сегменте - страховании "автокаско" новых иномарок - доля приобретенных в кредит и застрахованных автомобилей достигает 1/3. По свидетельству И. Ямова, в первом квартале этого года после завершения расстановки сил на рынке ОСАГО ряд компаний, лидирующих в автостраховании, активизировался в сегменте добровольного страхования автомобилей.

Конкурентная борьба в этой области ужесточается. При этом, как пояснил И. Ямов, компании, не обладающие сильными брендами, могут конкурировать в основном за счет демпинга. Кроме того, такая конкуренция, по словам И. Ямова, побуждает страховые компании жестко оценивать страховые случаи и при возможности отказывать в осуществлении страховых выплат. Представитель "Ингосстраха" отметил, что преимуществом компании в страховании "автокаско" считается набор услуг, который включает, в том числе, возможность вызова врача и аварийного комиссара. В ряде компаний, как пояснил И. Ямов, такие услуги предлагаются как дополнительные и включаются в VIP-пакеты, в то время как для "Ингосстраха" это стандартный уровень оказания сервиса.