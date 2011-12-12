"ГУТА-Страхование" имя не меняет

Компания "ГУТА-Страхование" не будет менять название в связи с переименованием ГУТА-Банка, поскольку они имеют разных акционеров.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" руководитель управления по связям с общественностью и рекламой страховой компании Виктор САПОЖНИКОВ, акционером страховой компании, как и прежде, является группа "ГУТА". "Что касается ГУТА-Банка, то летом прошлого года он перешел под контроль Внешторгбанка. Компания "ГУТА-Страхование" не имеет никакого отношения к этому процессу. Поэтому переименование ГУТА-Банка во "Внешторгбанк 24" никак не отразится на названии страховщика", - отметил В.Сапожников. Он также сообщил, что СК "ГУТА-Страхование" не сотрудничала и не имеет никаких дел с дочерней страховой компанией ВТБ -ООО "Страховой капитал".

Ранее президент - председатель правления Внешторгбанка Андрей КОСТИН заявил, что не исключает возможности объединения компании "Гута-Страхование" и страховой "дочки" ВТБ - компании "Страховой капитал".