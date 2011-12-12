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Классическое страхование растет быстрее, чем ВВП

12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток

Рост классического страхового рынка в РФ в 2005 г. составит не менее 20%. Такой прогноз сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" советник президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС), руководитель центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей ЗУБЕЦ.

По его словам, на долю классического страхового рынка приходится примерно 50% общего заявленного сбора премии в 2004 г. "По нашим оценкам, классический страховой рынок составил в 2004 г. 200-215 млрд руб. из 472 млрд руб. общих сборов, представленных по отчетности российских страховщиков", - развил мысль А.Зубец. "Поэтому, когда мы говорим о тенденциях страхового рынка, мы оперируем не цифрами общего сбора премий, зафиксированных статистикой Федеральной службы страхового надзора, а имеем в виду реальный объем страховых сделок, осуществляемых на рынке по классическим принципам спроса и предложения", - добавил он.

По мнению специалиста, "в России страховой рынок, как в страховании жизни, так и в рисковом страховании, сильно загрязнен "серыми" схемами, связанными с перераспределением финансовых потоков. Это делает практически бесполезной официальную статистику сборов премии и выплат возмещения", -пояснил эксперт. Характеризуя ситуацию на классическом страховом рынке в настоящее время, А.Зубец отметил, что "в отличие от рынка в целом, классическое страхование в 2004 г. развивалось устойчивыми темпами - прирост премии здесь составил 32% против 9% по рынку в целом.

Классическое страхование по-прежнему растет быстрее, чем экономика в целом (рост ВВП в 2004 г. составил 26% в номинальном исчислении). Соответственно, компании, специализирующиеся на классическом страховании, в 2004 г. опережали по темпам роста рынок в целом". Так, бизнес "Росгосстраха", основной специализацией которого является работа с населением, вырос в 2004 г. на 74% по общим сборам премии и на 57% - в добровольном страховании. Основной рост пришелся на личное страхование - сборы увеличились вдвое. Это подтвердило прогнозы компании о приоритетности добровольного медицинского страхования в условиях кризиса государственной системы расходов на здравоохранение, сказал представитель "Росгосстраха".

В 2004 г., сообщил он, были высоки темпы роста рынка автострахования. С учетом того, что в этот период резко упали сборы по добровольному страхованию автогражданской ответственности, общие сборы премии по добровольному автострахованию в "Росгосстрахе" выросли на 36%.

"К сожалению, оказались несколько ниже ожидаемых темпы роста портфеля по страхованию имущества граждан - рост здесь составил немногим менее 20%", - отметил А.Зубец.

Вместе с тем обнадеживающим эксперт считает изменение потребителей к страхованию: все меньшее число людей считает такие расходы пустой тратой денег. Соответственно, страхование превращается в более выгодный инвестиционный инструмент, привлекательный для потребителей. "Исследование "Росгосстраха" показало, что в мае 2004 г. поиск психологической защищенности, своего рода психотерапия, была основной мотивацией при приобретении страхования для 36% среднего класса. А в феврале 2005 г. доля этого мотива сократилась до 26%. Соответственно, доля тех, кто считает страхование пустой тратой денег, сократилась с 22% до 17%", - сказал специалист.

"Последствия такого изменения отношения потребителей к страхованию будут крупными и долгосрочными. Поиск психологической защищенности как мотивация потребления страховых услуг имеет ряд недостатков - страхи, от которых можно защититься при помощи полиса, не занимают высоких мест в иерархии опасностей, имеющих значение для населения", -считает А.Зубец.

Согласно данным Фонда "Общественное мнение" только 5% опрошенных россиян в числе значимых опасностей называют пожары, стихийные бедствия, прочие катаклизмы и несчастные случаи. Лидируют среди опасностей угроза бедности и дороговизна лекарств. "Таким образом, ресурсы психологической мотивации к приобретению страховых услуг невелики. Ситуация изменится, если население будет воспринимать страхование как экономически выгодный инструмент защиты собственных интересов", - полагает А.Зубец. - с другой стороны - налицо опережение роста расходов страховщиков по сравнению со сборами премии. В 2005 году эта тенденция будет развиваться" .

Досье

В 2003 г, суммарные рыночные РВД (расходы на ведение дел) составили 41 млрд руб. или 19% от сборов по страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО. Согласно имеющимся оценкам, в 2004 г. суммарные рыночные РВД составили 56 млрд руб. или 21% премии по страхованию, иному, чем страхование жизни и ОСАГО.
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