За отказ платить по ОСАГО страховщиков предлагают штрафовать

Депутат Госдумы, лидер Движения автомобилистов России (ДАР) Виктор ПОХМЕЛКИН внес на рассмотрение парламента законопроект, устанавливающий административную ответственность страховых компаний за нарушения правил обязательного страхования гражданской ответственности.

"Обычной стала практика, когда страховщики необоснованно отказывают гражданам в страховых выплатах, нарушают сроки выплат, искусственно занижают размер подлежащего возмещению ущерба, причем никакой ответственности за это они не несут", - сказал депутат. Он отметил, что владельцы автотранспортных средств имеют лишь один реальный способ защиты - обращение в суд.

Виктор Похмелкин сообщил, что во внесенном им законопроекте предлагается наказывать страховщиков за неправомерный отказ или уклонение от осуществления страховой выплаты, занижение размера подлежащего возмещению вреда, несоблюдение установленного срока произведения страховой выплаты, а также за иные действия, направленные "на опустошение кармана автовладельца". Законопроектом предусматривает штраф для страховых организаций в размере от 400 до 500 МРОТ, а для их должностных лиц - от 40 до 50 МРОТ.