Предприятия Сахалина находятся под неусыпным контролем регионального ГУ Банка России

Банковский сектор является неотъемлемой частью национальной экономики и находится в зависимости от ее состояния. Проблемы, возникшие в том или ином ее сегменте, влияют на состояние банковской системы – снижением оборотов, остатков средств на счетах клиентов и, как следствие, рисками неисполнения обязательств и роста проблемных кредитов. Именно поэтому Банк России как регулятор банковской системы большое внимание уделяет состоянию экономики страны в целом и ее регионов, развитию различных видов экономической деятельности и отдельно взятых экономических субъектов.

Чтобы получать достоверную оперативную информацию, с 1999 года в Банке России действует собственная система наблюдения за состоянием экономики – мониторинг предприятий. О том, как ведется эта работа на Сахалине, какие экспертные оценки позволяют сделать данные мониторинга и кто может ими воспользоваться, «ДК» рассказал начальник Главного управления Банка России по Сахалинской области Владимир АПАНАСЕНКО.

– Владимир Александрович, кто является участниками мониторинга и какие параметры интересуют Банк России?

– Мониторинг позволяет в режиме постоянного оперативного наблюдения анализировать деятельность предприятий различных отраслей нефинансового сектора экономики: отслеживать изменения экономической конъюнктуры и факторов, ее определяющих, наблюдать за инвестиционной активностью предприятий, их стратегиями в области привлечения и размещения финансовых ресурсов, за основными финансовыми показателями деятельности.

В настоящее время участниками мониторинга являются около 200 предприятий Сахалинской области, в числе которых системообразующие компании, которые влияют на тенденции развития экономики региона, нефтегазовой отрасли, рыболовства, сельского хозяйства, транспорта и связи. Среди участников мониторинга есть представители оптовой и розничной торговли, а также малого бизнеса, что позволяет видеть происходящие процессы в этих секторах экономики.

Мы также изучаем спрос предприятий на банковские услуги, просим дать оценку деятельности кредитных организаций области по основным направлениям, в том числе оценку условий кредитования – объемов и сроков предоставления кредитных ресурсов, процентных ставок, процедур оформления документации. Ежемесячно получаем оценки предприятиями изменений экономической конъюнктуры.

Так, по данным мониторинга, в течение первого полугодия 2011 года наблюдалось улучшение экономической конъюнктуры, однако в меньшей степени, чем в прошлом году. Предприятия промышленного производства, добычи полезных ископаемых, рыболовства, строительства, оптовой и розничной торговли отметили улучшение условий деятельности и спросовой ситуации. Ухудшились оценки экономической конъюнктуры у предприятий сельского хозяйства, транспорта, производства электроэнергии, газа и воды.

Данные мониторинга позволяют сделать вывод о том, что в первом полугодии более благоприятно складывалась ситуация и с обеспеченностью предприятий оборотными средствами. Хотя в целом напряженность с денежными средствами все-таки существовала. Наибольший дефицит средств испытывали предприятия по производству электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйства. Вообще, обеспеченность оборотными средствами являлась вторым по значимости фактором, оказывающим влияние на деятельность предприятий, и очень важно, чтобы эффективно работали рыночные механизмы их пополнения, в том числе кредитования.

– И как в этой связи предприятия оценивают такие возможности, предоставляемые сахалинскими банками?

– В первом полугодии мы наблюдаем ухудшение в оценках предприятий условий кредитования, снижение влияния условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий. Анализ изменения спроса предприятий на банковские услуги также свидетельствует о его снижении. Вместе с тем потребности бизнеса в заемных ресурсах всегда остаются на высоком уровне. Исходя из наблюдений, можно предположить, что предприятия нефинансового сектора экономики, испытывая дефицит денежных средств, возможно, начнут пополнять оборотный капитал, прибегая к заимствованиям вне банковского сектора либо формируя кредиторскую задолженность.

Должен заметить, что ухудшились по сравнению с первым полугодием 2010 года оценки предприятий своего экономического положения: возросло число респондентов, определяющих его как «плохое». Хотя большинство предприятий (69,2%) называют его удовлетворительным.

– Можно ли на основе данных мониторинга делать выводы об инвестиционной активности компаний, работающих на территории?

– Инвестиционная активность предприятий в 2011 году в сравнении с 2010-м также возросла. Существенный рост инвестиционной активности отмечают предприятия, осуществляющие переработку и консервирование рыбо – и морепродуктов. Основными источниками инвестиций являются собственные средства предприятий. При этом данные госстатистики свидетельствуют о незначительном объеме собственных источников в общем объеме инвестиций. Наблюдения позволяют сделать вывод, что большинство предприятий, испытывая потребность в поддержании и обновлении основных фондов, не имеют доступа к внешним инвестиционным ресурсам. Основной формой инвестиционных вложений, как и в предыдущие периоды, являются машины и оборудование, основным мотивом – поддержание имеющихся мощностей в работоспособном состоянии и расширение существующего производства.

Ежеквартально на базе финансовых анкет предприятий в ГУ проводится анализ финансового положения участников мониторинга, определяются его позитивные и проблемные факторы. Так, к позитивным факторам финансового положения предприятий в первом полугодии можно отнести увеличение совокупного капитала предприятий, рост инвестиционных активов, увеличение способности незамедлительно погашать текущие обязательства за счет денежных средств в кассе и на счетах, снижение просроченной дебиторской задолженности, рост выручки от реализации продукции (услуг), увеличение производительности труда. Препятствовали улучшению финансового положения такие факторы, как снижение уровня самофинансирования, несбалансированность капитала по срокам привлечения и размещения, отсутствие собственных оборотных средств, снижение текущей ликвидности, увеличение затрат на 1 рубль реализованной продукции. А также дефицит денежных средств для финансирования производственной и инвестиционной деятельности, о котором я уже говорил.

В I полугодии 2011 года крупнейшие предприятия области с активами свыше 1 млрд рублей получили чистую прибыль. Финансовым результатом деятельности крупных и средних предприятий с активами от 100 млн до 1 млрд рублей, а также малых предприятий с активами до 100 млн рублей стал чистый убыток. Правда, у малых предприятий чистый убыток сократился.

– Владимир Александрович, за 10 лет мониторинга вами накоплен большой информационный массив. Для кого работает эта база данных, есть ли возможности ее практического использования коммерческими банками или предприятиями?

– Аналитические материалы, подготовленные по результатам мониторинга, конечно, очень важны при осуществлении ГУ надзорной деятельности. Они также предоставляются кредитным организациям и предприятиям-респондентам, участвующим в мониторинге. Понятно, что информация о состоянии экономики Сахалинской области и любых других регионов страны, отдельно взятых видов экономической деятельности помогает банкам своевременно реагировать на конъюнктурные изменения. Банкам важно понимать, как их деятельность оценивается предприятиями, насколько востребованы те или иные услуги, это дает возможность выстраивать продуктовую линейку, ориентируясь на реальные потребности бизнеса.

Только за 9 месяцев 2011 года к нам поступило от кредитных организаций 183 запроса на получение аналитических материалов, подготовленных по результатам мониторинга предприятий Сахалинской области. Особый интерес они проявляют к конъюнктурным обзорам (58,5% всех запросов) и аналитике по спросу предприятий на банковские услуги (17,5%).

Что касается предприятий, то получение таких материалов обусловлено их участием в мониторинге и выполнением со стороны ГУ принципа «обратной связи». Думаю, руководители предприятий-респондентов подтвердят, что системное участие в комплексном анкетировании позволяет им и специалистам компаний на безвозмездной основе получать ценные материалы, содержащие сравнительный анализ широкого круга производственных и финансовых показателей, а также отраслевые данные, которые дают возможность повысить эффективность принимаемых управленческих решений. Наши материалы позволяют бизнесу снижать издержки по расходам на маркетинговые исследования рынков, на которых работают они сами, их поставщики, конкуренты, смежники, потребители продукции.

Кроме того, оказывая информационно–аналитическую поддержку банковской системе региона и реальному бизнесу, Главное управление содействует повышению эффективности их взаимодействия.

Ирина Сергеева, «Дальневосточный капитал» .