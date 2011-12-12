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Президент подписал закон о снижении ставок страховых взносов
МОСКВА, 8 декабря, ZRPRESS. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 379-ФЗ от 03.12.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды», снижающий тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Законом на период 2012–2013 годов устанавливается максимальный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30%, если выплаты, начисленные в пользу работника, не превышают 512 тыс. рублей в 2012 году и 573 тыс. рублей в 2013 году (в Пенсионный фонд РФ – 22%, в ФСС – 2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%).
Вместе с тем законом предусматривается установить дополнительный тариф страховых взносов, который будет уплачиваться в Пенсионный фонд РФ в размере 10% с сумм превышения указанной предельной величины выплат, начисленных в пользу работника.
Кроме того, федеральным законом снижаются тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для плательщиков, применяющих УСН, работающих в производственной и социальной сферах, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, сфере образования, науки и др., для благотворительных организаций.
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