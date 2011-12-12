ВТО откроет дорогу страховщикам-иностранцам

Открывать в России прямые филиалы после вступления страны в ВТО будет позволено только крупным страховым компаниям, суммарные активы которых составят более $5 млрд, говорится в итоговом докладе рабочей группы по присоединению России к ВТО об условиях доступа на национальный рынок услуг.

Компания-претендент также должна обладать опытом управления действующей филиальной сетью в течение 5 лет на иностранных рынках, получить лицензию российского органа страхового надзора, доказать свою финансовую состоятельность и предоставить финансовые гарантии.

Для того чтобы отделение иностранной страховой компании получило соответствующую лицензию в России, у материнской структуры должен быть опыт работы в этом же виде бизнеса по месту пребывания материнской структуры не менее 5 лет на рынке страхования иного, чем страхование жизни, либо 8 лет - на рынке страхования жизни.