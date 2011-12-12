Полис без проблем: как не ошибиться при выборе страховщика

После кризиса страховые компании вновь приобретают своих клиентов. Корпоративный сектор восстановил отношения со страховщиками, вслед за ним пришли розничные покупатели, которые смогли на собственном опыте оценить преимущества тех или иных страховых программ и сегодня хотят защитить себя от рисков при помощи полиса.

Сам страховой рынок уже успел в большей степени освободиться от давления последствий кризиса и активизировать работу по всем направлениям. Затянувшиеся кризисные тенденции стали своеобразной проверкой игроков рынка на прочность. В итоге из отрасли ушло большинство слабых нежизнеспособных компаний, а также недобросовестных страховщиков, использующих демпинговые схемы. Для потребителей это серьезный положительный фактор, который оказывает влияние на повышение качества страховой защиты в целом по рынку.

Правильный выбор

Проблема выбора надежного страховщика в настоящее время очень актуальна, и с этой задачей сталкивается все больше людей. Чтобы не ошибиться, потребителям можно посоветовать следовать простым правилам.

Во-первых, не стоит выбирать полис только по ценовому фактору, так как при страховом случае придется проверить тезис «скупой платит дважды» на собственном примере. Зачастую значительные скидки на весь ассортимент являются индикатором того, что страховая компания просто хочет максимально расширить клиентскую базу, получить как можно больше премий, не обеспечив своим клиентам должного уровня защиты. Как правило, такие компании неохотно выплачивают компенсации по страховым случаям, затягивают рассмотрение дел, занижают суммы выплат и заставляют клиентов обращаться в суд.

Во-вторых, необходимо обращать внимание на репутацию страховой компании, на финансовые показатели ее деятельности, а также опыт работы в том или ином страховом секторе. Чтобы гарантированно не ошибиться, стоит отдавать предпочтение крупным страховщикам с развитой партнерской и филиальной сетью, а также стабильными позициями на рынке. Таким компаниям просто не выгодно обманывать своих клиентов или затягивать выплаты, поскольку они работают на этом рынке в течение многих лет и дорожат своей репутацией.

Например, компания «Ингосстрах» уже 11 лет успешно действует на рынке Хабаровска и имеет внушительную историю страховых случаев, по которым страхователи в срок и в полном объеме получили свои выплаты. Так, например, предприятие-сельхозпроизводитель, посевы которого погибли в результате обильных осадков, получило от «Ингосстраха» более 2 млн рублей возмещения, в то время как другие фермеры терпели убытки. Крупная строительная компании Хабаровска в 2010 году получила от страховщика более 7 млн рублей за поврежденную огнем строительную технику.

На счету «Ингосстраха» есть и менее крупные выплаты, например, небольшая торговая фирма в результате пожара в торговом центре лишилась своего товара и по полису страхования имущества получила от страховщика около 500 тысяч рублей. В марте 2011 года на трассе Хабаровск-Владивосток в результате повреждения заднего левого колеса произошло опрокидывание машины HYUNDAI I30, по полису страхования КАСКО собственники авто получили 612 тысяч рублей.

Список историй можно продолжать бесконечно, поскольку специалисты «Ингосстраха» ежедневно получают заявления о страховых случаях и оформляют выплаты своим клиентам.

Страховой полис не только позволяет избежать дополнительных трат, но и порой помогает спасти жизнь. Так, например, силами «Ингосстраха» российскому туристу, которому понадобилась срочная операция на сердце в момент его пребывания в Корее, была организована оперативная репатриация и операция. Благодаря наличию полиса страхования выезжающих за рубеж мужчина оказался спасен.

Выбор надежного страховщика – это только половина успеха. Вторая половина заключается в ответственности самих клиентов, приобретающих полис.

Несмотря на широкое распространение автострахования и других массовых видов страхования, клиенты по-прежнему в большинстве своем плохо разбираются в условиях тех или иных программ и зачастую подписывают договор, предварительно не прочитав его или ознакомившись с документом «по диагонали». В итоге добросовестные страховщики, имеющие хорошую репутацию, сталкиваются со случаями недовольства клиентов, основной причиной которого является недостаточная ответственность последних.

Страховые нюансы

Потребителям необходимо серьезно отнестись к оформлению договора, внимательно прочитать его текст, выяснить у менеджера все нюансы страховой защиты, узнать, в каких случаях полис не действует и страховая компания может отказать в выплате на законных основаниях.

Так, например, немногие знают, что полис страхования туристов «работает» только в том случае, если после страхового случая пострадавший сразу обратился в страховую компанию. Если человек на отдыхе, скажем, поскользнулся и сломал ногу, самостоятельно обратился за помощью к врачам, а лишь потом уведомил об этом страховщика, все расходы на лечение ему придется оплатить из своего кармана, поскольку его действия нарушили условия договора и страховая компания вынуждена будет отказать в выплате.

Также далеко не все туристы знают, что полис не действует, если застрахованный находился в состоянии алкогольного опьянения, и любые последующие претензии в адрес страховой будут необоснованными и тщетными.

«Многие страхователи недооценивают важность предоставления страховщику полного набора документов, а ведь именно от этого в большинстве случаев зависят сроки рассмотрения заявки, - рассказывает директор Дальневосточного регионального центра ОСАО «Ингосстрах» Татьяна МЕЖУЕВА. - Без нужного пакета документов менеджер не может дать ход делу, и драгоценное время тратится впустую, а сроки получения возмещения затягиваются».

Большинства проблем, связанных с получением страхового возмещения, можно избежать, следуя довольно простым алгоритмам. Необходимо приобретать полис у надежного страховщика с подтвержденной репутацией, внимательно читать условия договора и предоставлять в компанию полный пакет документов по страховому случаю. Тогда поводов для недовольства просто не возникнет.