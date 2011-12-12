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Дальневосточники стали активнее страховать жизнь и имущество
Совокупный объем премии по прямому страхованию филиалов «Ингосстраха», входящих в зону ответственности Дальневосточного регионального центра (гг. Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан, Петропавск-Камчатский, Хабаровск, Якутск, Южно-Сахалинск), за январь-сентябрь 2011 года составил 917 млн руб., что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2010 года.
Объем страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 538 млн руб. (прирост 14%), в том числе сборы по страхованию имущества – 426 млн руб. (прирост 18%), страхованию ответственности– 84 млн руб. (прирост 8%). Сбор страховой премии по ОСАГО – 378 млн руб. (прирост 7%).
Выплаты ОСАО «Ингосстрах» в Дальневосточном регионе по прямому страхованию за 9 месяцев 2011 года составили 416 млн руб., в том числе по добровольному личному страхованию – 26 млн руб., имущественному страхованию – 100 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 54 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 236 млн руб.
Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса в филиалах ОСАО «Ингосстрах», входящих в Дальневосточный РЦ, стали КАСКО, ОСАГО, страхование имущества юридических лиц и граждан.
Самых высоких показателей по сбору премий удалось добиться филиалу ОСАО «Ингосстрах» в Хабаровском крае – 478 млн руб., сборы страховой премии филиала компании в Приморском крае составили около 171 млн руб. Выплаты в этих филиалах – соответственно 234 млн руб. и 37 млн руб.
Досье: ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 221 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
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