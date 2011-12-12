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«Ингосстрах» в Южно-Сахалинске застраховал перевозку мини-завода
Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Южно-Сахалинске застраховал транспортировку мини-завода из США в Россию. Общая страховая сумма по договору составляет $2,6 млн.
Груз перевозится морским транспортом из Хьюстона в Южно-Сахалинск. Страхователем выступило ООО «Снабжение нефтегазовых проектов».
ОСАО «Ингосстрах» занимается страхованием грузов более полувека. Сегодня своим клиентам компания предлагает надежную страховую защиту любых имущественных интересов, связанных с транспoртирoвкой и хранением грузов. Полис гарантирует возмещение убытков, понесенных при осуществлении перевозок любым видом транспорта по территории СНГ и других стран мира, сообщает отдел по связям с общественностью ОСАО «Ингосстрах».
Досье: ОСАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни. «Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды страхования (с учетом специализации страховщиков), установленные ст.32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 221 населенном пункте России. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
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