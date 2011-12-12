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РСА согласен с введением ценового коридора в ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает введение ценового коридора в обязательной «автогражданке». В течение месяца РСА подготовит и передаст в Минфин свои предложения на эту тему, пишет АСН.
Об этом сообщил на пресс-конференции 1 сентября президент РСА Павел Бунин. «Вопрос по ценовому коридору обсуждался давно, какое-то время мы это не приветствовали, а теперь решили, что рынок к этому созрел», – сообщил глава союза.
Сегодня тарифы в ОСАГО регулируются государством. Ставки, утверждаемые постановлением правительства, едины для всех страховщиков. Несколько лет назад Федеральная антимонопольная служба выдвинула инициативу о введении ценового коридора в ОСАГО – верхних и нижних границ тарифов, в пределах которых страховщики могут устанавливать цены самостоятельно.
В середине августа эта идея обсуждалась на совещании в правительстве. По итогам Минфину поручено подготовить предложения о либерализации тарифов по ОСАГО и по «Зеленой карте».
Поддерживая идею о введении ценового коридора в ОСАГО, РСА тем не менее считает преждевременным распространять этот опыт на «Зеленую карту». Российские страховщики работают в этой системе только с 2009 г., отметил Павел Бунин. «Я думаю, мы придем к ценовому коридору по «Зеленой карте», но через несколько лет. Пока об этом говорить рано», – считает президент РСА.
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