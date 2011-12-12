Страховщики: 2011-й бьет рекорды по стоимости катастроф

Природные катастрофы с января по июль 2011 года нанесли ущерб, какого еще не было в истории страхового дела. Вторая половина года будет хуже

Промежуточные результаты года подвела немецкая компания Munich Re, лидер мирового рынка перестрахования. По ее данным, экономический ущерб от природных катастроф на начало июля составил $265 млрд — это в 5 раз больше средних показателей для первых шести месяцев года.

Для сравнения: глобальный ущерб всего 2005 года, ознаменовавшегося разрушительным ураганом «Катрина», составил $220 млрд (на «Катрину» из них пришлись 125 млрд долларов). Урон, который будет покрыт страховками, составил за первое полугодие 2011 около 60 млрд долларов, что в 5 раз больше показателей 10-летней давности.

Объявление Munich Re было, в принципе, ожидаемым. Еще весной инвестиционный банк JP Morgan сообщал, что его бюджет на природные катастрофы практически исчерпан. Значительную долю «отъело» 9-балльное мартовское землетрясение в Японии, вызвавшее цунами и аварию на АЭС «Фукусима». Немецкие эксперты назвали японские события самой дорогостоящей катастрофой и оценили ущерб от них в 210 млрд долларов.

Не сулит ничего хорошего и второе полугодие. «Обычно первая половина года наносит меньшие убытки, чем вторая, на которую приходятся сезон атлантических ураганов и тайфуны на северо-западе Тихого океана», — рассказал BFM.ru представитель штаб-квартиры Munich Re в баварской столице. В ближайшие годы, не исключают представители компании, Японию ждет еще одно серьезное испытание: тряхнет рядом с Токио. Или не тряхнет. «На рынке есть три поставщика расчетных моделей ветра, которые создаются разными научными группами на основе разных данных. В итоге может получиться три совершенно разных результата», — описывает трудности прогнозирования математик Хайке Триловски из Munich Re, пишет BFM.Ru.