Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Страховщики: 2011-й бьет рекорды по стоимости катастроф
Природные катастрофы с января по июль 2011 года нанесли ущерб, какого еще не было в истории страхового дела. Вторая половина года будет хуже
Промежуточные результаты года подвела немецкая компания Munich Re, лидер мирового рынка перестрахования. По ее данным, экономический ущерб от природных катастроф на начало июля составил $265 млрд — это в 5 раз больше средних показателей для первых шести месяцев года.
Для сравнения: глобальный ущерб всего 2005 года, ознаменовавшегося разрушительным ураганом «Катрина», составил $220 млрд (на «Катрину» из них пришлись 125 млрд долларов). Урон, который будет покрыт страховками, составил за первое полугодие 2011 около 60 млрд долларов, что в 5 раз больше показателей 10-летней давности.
Объявление Munich Re было, в принципе, ожидаемым. Еще весной инвестиционный банк JP Morgan сообщал, что его бюджет на природные катастрофы практически исчерпан. Значительную долю «отъело» 9-балльное мартовское землетрясение в Японии, вызвавшее цунами и аварию на АЭС «Фукусима». Немецкие эксперты назвали японские события самой дорогостоящей катастрофой и оценили ущерб от них в 210 млрд долларов.
Не сулит ничего хорошего и второе полугодие. «Обычно первая половина года наносит меньшие убытки, чем вторая, на которую приходятся сезон атлантических ураганов и тайфуны на северо-западе Тихого океана», — рассказал BFM.ru представитель штаб-квартиры Munich Re в баварской столице. В ближайшие годы, не исключают представители компании, Японию ждет еще одно серьезное испытание: тряхнет рядом с Токио. Или не тряхнет. «На рынке есть три поставщика расчетных моделей ветра, которые создаются разными научными группами на основе разных данных. В итоге может получиться три совершенно разных результата», — описывает трудности прогнозирования математик Хайке Триловски из Munich Re, пишет BFM.Ru.
Новости тематики
- Страховой рынок: драйверы в кризис
- Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
- Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока
- Для футболистов и топ-менеджеров ограничат страховые выплаты по несчастным случаям
- На все случаи жизни
- Сельхозриски: по новым правилам
- Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…
- Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк
- Пенсионерам установят «период дожития»
- У НПФ могут появиться конкуренты
Новости раздела
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- В Приморье задержали группу вымогателей
- Улететь в Москву будет проще, но вряд ли дешевле
- Медведев сегодня займется развитием Дальнего Востока