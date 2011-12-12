Страховка начала платить

По данным Национального объединения СРО строителей (НОСТРОЙ) с 1 июля по 31 декабря 2010 года из-за нарушений требований при строительстве пострадали 117 человек. При этом по закону с 2010 года возмещение им выплачивается из полиса, который должен быть у всех строителей - членов СРО. О работе системы страхования, первых итогах и выплатах рассказал первый заместитель генерального директора Страхового общества «ГЕФЕСТ» Владимир КАРЮКИН.

- Владимир Сергеевич, много ли страховых выплат было за прошедший год?

- Единой статистики выплат по рынку, к сожалению, пока нет. Большинство страховщиков сходится во мнении, что единая база нужна, поскольку она позволит более точно определять риски, а следовательно, корректировать тарифы и лимиты. В 2010 году «ГЕФЕСТу» было заявлено не так много убытков – всего 8 на общую сумму около 30 млн руб., один из которых урегулирован, остальные – в процессе. Наиболее крупный убыток – взрыв газопровода на Дмитровском шоссе в Москве заявлен на сумму 20 млн руб. При этом для нового вида страхования небольшая убыточность - это закономерный процесс. Никто и не ожидал, что в первые годы выплаты будут исчисляться десятками миллионов рублей. Причин здесь несколько. Что касается изыскателей и проектировщиков, то здесь их ответственность в рамках полиса покрывается максимум с середины 2009 года, а у некоторых с 2010. Большинство их проектов еще не начали строить. Строители по-прежнему многие мелкие убытки возмещают самостоятельно. Такая же ситуация складывалась и в ОСАГО, там первые годы также не было солидных выплат. Со временем ситуация кардинально изменилась, автовладельцы поняли выгоду использования этого инструмента - и выплаты существенно выросли.

- Получается, в следующем году выплаты должны вырасти на сколько?

- Наши специалисты прогнозируют, что в 2011 году рост выплат по страхованию СРО составит 25%. При этом с каждым годом этот показатель будет увеличиваться и через пару лет выйдет на уровень 35-40%. Запланирован и рост размера выплат – поскольку происходит увеличение страховых сумм при перезаключении договоров. Это характерная ситуация для любого нового рынка обязательного страхования – убыточность нарастает постепенно. Хотя страхование СРО не стало обязательным видом страхования, но де-факто оно им является, поскольку все СРО страны выбрали именно его из двух предложенных законодателем вариантов обеспечения ответственности.

- А какие возникают трудности в урегулировании первых убытков, с чем они связаны?

- Например, мы столкнулись с тем, что некоторые члены СРО, нанесшие ущерб третьим лицам, готовы возместить его из своей страховки. Но не готовы признать, что ущерб нанесен в результате каких-либо недостатков строительных работ, как это предусматривает формулировка риска по договору страхования ответственности члена СРО, в соответствии с Градостроительным кодексом. Приходится выплачивать возмещение пострадавшим по договору добровольного страхования ответственности перед третьими лицами, если он есть.

- Что касается отношения строителей, многие ведь были против введения саморегулирования и негативно относились вообще к страхованию, поменялось ли их отношение?

- Страховщикам удалось завоевать небольшой кредит доверия у строителей. Подчеркиваю, он пока не очень большой. Во всяком случае, они поняли, что диалог возможен. Среди страховщиков есть нормальные ответственные люди, которые готовы тратить время на объяснение своей позиции, на разработку необходимой документации, поиск совместных решений. Удалось избежать сильного хаоса в страховании, громких скандалов, связанных с некачественными страховками. Совместно разработанные Всероссийским союзом страховщиков и НОСТРОем стандарты страхования членов СРО успешно прижились, хотя они распространялись на добровольной основе. В конце 2010 года, когда началось массовое перезаключение договоров страхования, более 30% строительных СРО по своей инициативе взяли курс на увеличение минимальных страховых сумм, предусмотренных их Требованиями. В начале года таких СРО было только около 5%. Значит, у них есть понимание, зачем это нужно. Верхний «потолок» страховых сумм, их максимальный рекомендуемый размер увеличился за год с 25 млн руб. до 100 млн руб.

- Поговорим о стоимости полиса, насколько она доступна для средних строительных компаний, ожидается ли ее увеличение или снижение?

- По сравнению с тем, сколько строителям надо заплатить членских взносов в СРО, стоимость страховки совсем незначительна. В среднем по рынку для членов строительных СРО она составляет 15-35 тыс. руб., 5-15 тыс. руб. для изыскателей, 10-30 тыс. руб. для проектировщиков. Как вы видите суммы вполне доступные. Принципиально тарифы снизиться не могут, поскольку и так ориентированы на минимальный «ущерб» для бюджета строительных организаций. Если цена страховки существенно снижается, то появляется реальная угроза превращения ее в «фантик», по которому в случае убытков невозможно будет получить возмещение.