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Новые правила ОМС устанавливают требования к открытости страховщиков
Согласно новым правилам ОМС, утвержденным приказом ведомства, страховые медицинские организации размещают на собственных сайтах в сети Интернет информацию, в том числе о деятельности компании в сфере ОМС, о составе участников компании, о финансовых результатах деятельности.
Также на сайте страховщика должна присутствовать информация об опыте работы в сфере ОМС и о количестве застрахованных лиц, в том числе в субъектах РФ. Также на сайте страховщика должна быть размещена информация о медицинских организациях, работающих в системе ОМС на территории данного субъекта.
По правилам, страховщик размещает информацию о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи в системе ОМС. Также публикации подлежат данные «о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях при предоставлении медицинской помощи».
Страховщик ОМС на сайте сообщает о правах застрахованных лиц в сфере ОМС, в том числе о праве выбора или замене страховщика, медицинской организации.
Также доводится до сведения страхователя порядок получения полиса и правила составления заявления о выборе или замене страховщика, данные для составления заявления о выдаче дубликата полиса. Там же должны быть сообщены адреса и режим работы пунктов выдачи полиса.
Правилами ОМС медицинским страховщикам предписано сообщать номера телефонов и адреса электронной почты справочной службы. На сайте же должны быть размещены номера телефонов и адреса электронной почты подразделений по организации защиты прав застрахованных в системе ОМС на территории конкретного субъекта РФ. На сайтах медицинских страховщиков должна быть изложена информация об обязанностях и правах застрахованных лиц в соответствии с федеральным законом об ОМС.
«Размещенная на официальном сайте информация подлежит актуализации не позднее трех рабочих дней с момента ее изменения», - говорится в правилах ОМС.
При этом не подлежит размещению на официальном сайте страховой медицинской организации в сети Интернет и в СМИ «информация, содержащая государственную или иную охраняемую тайну».
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