СОГАЗ застраховал работы на Одопту-море

Южно-Сахалинский филиал страховой группы СОГАЗ заключил договор страхования строительно-монтажных рисков с ОАО "Сахалинморнефтемонтаж", ведущим работы по обустройству нефтегазоконденсатного месторождения Одопту-море в Сахалинской области, с совокупным лимитом ответственности, превышающим 1,1 миллиарда рублей.

В соответствии с условиями договора страховщик обеспечит страховой защитой строительно-монтажные работы и гражданскую ответственность компании на весь период строительства, которое осуществляется по заказу дочернего добывающего предприятия "Роснефти" – ООО "РН-Сахалинморнефтегаз". На долю Одопту-море, открытого в 1977 году, приходится около 45% всей добычи "Сахалинморнефтегаза".