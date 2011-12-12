Страхование на Дальнем Востоке: Кризис свое слово сказал

Страхование на Дальнем Востоке в кризисный год испытало те же потрясения, что и страховой рынок других территорий страны. Несмотря на местную региональную специфику и некоторое внимание к федеральному округу со стороны государства с его крупными проектами развития региона, итоги года ДФО в целом оказались в русле общероссийских тенденций развития рынка. Как результат этого развития эксперты отметили здесь падение сборов по добровольному страхованию, рост убыточности компании, усиление концентрации бизнеса.

"Влияние кризиса на страховую индустрию оказалось более разрушительным, чем предполагалось, – считает директор Дальневосточного филиала ОАО "Согаз" Юрий ШАТОВ. – При видимости незначительных изменений общих показателей на рынке происходят заметные качественные изменения. Рынок классического страхования сокращается, оказавшись без поддержки банковского канала продаж, как одного из основных источников роста последних двух лет. Общие суммы премий по страхованию имущества и личному (кроме страхования жизни) страхованию сократились до уровня 2007 года".

Доли переходят к крупным игрокам

По данным дальневосточной инспекции страхового надзора, сборы в целом по ДФО без учета ОМС и перестрахования упали на 5,5%, при этом выплаты в некоторых регионах значительно возросли. Так, в Хабаровском крае они увеличились на 33 млн руб., или на 2,8%, в Камчатском крае – на 35,2 млн руб., или на 38,2%, в Сахалинской области – на 77,2 млн руб. Это снижение сопровождалось уходом некоторых игроков с рынка, с одной стороны, и укреплением позиций крупных компаний – с другой.

– За 2009 год в России рынок покинуло 72 страховщика, – говорит Сергей РАХМАНОВ, директор филиала ОСАО "Ингосстрах" во Владивостоке. – Это свидетельствует о том, что процесс укрупнения отрасли продолжается. На первые 20 ведущих компаний приходится почти 85% сборов. С учетом того, что рынок падает, это означает, что доли мелких и средних страховщиков, которые не справляются с выплатами или обеспечением того или иного сектора, переходят более крупным компаниям. Развитие этой тенденции мы увидим и в 2010 году.

– В 2009 году нам удалось за короткий промежуток времени ворваться в пятерку лидеров, – говорит Андрей КРЕТОВ, директор филиала страховой группы "МАКС" во Владивостоке, – и все время развития филиала мы работаем в жестком режиме безубыточности. Сбалансированный и выверенный портфель позволил нам увеличить объем сборов в 2009 г. на 40 млн руб.

В то же время в кризисный год дальневосточный рынок потерял пять страховых компаний. Исчезли три компании во Владивостоке (СК "Маяк", СК "Приморье", СК "Рос-Гарант") и по одной в Хабаровске (СК "Град-Резерв") и Петропавловске-Камчатском (СК "Камчатка"). В наиболее сложном положении оказались региональные страховщики.

– Крупные брендовые страховые компании пока не теряют в премиях за счет перераспределения клиентов, – говорит Юрий Шатов. – Однако каждая вторая страховая компания по итогам 2009 года имеет убыточный страховой бизнес (т.е. коэффициент убыточности более 100%). А если рассматривать усредненный коэффициент убыточности по отношению к региональным компаниям, то по итогам 2009 г. он составил 105,2 %, что превышает среднерыночный уровень. Таким образом, регионалы не выдерживают конкуренции и уходят с рынка из-за того, что не имеют возможности сглаживать убыточность за счет географической диверсификации портфеля, как это делают федеральные страховщики. В результате идет укрупнение страховых групп и скупка региональных страховщиков наиболее сильными участниками рынка, желающими воспользоваться ситуацией для увеличения своей доли.

Сегодня на рынке Дальнего Востока работают 33 региональных страховщика и 247 филиалов страховых компаний, зарегистрированных вне округа. Наибольшее количество региональных компаний сосредоточено в двух наиболее экономически развитых субъектах: 10 компаний в Хабаровском крае и 13 в Приморском. В остальных же краях и областях работают не более 1-2 компаний, причем часть из них имеет весьма неустойчивое положение. А небольшие дальневосточные регионы не имеют даже этого.

На пороге альянсов

Но не только кризис способствовал снижению числа мелких и региональных компаний. Сегодня участники этого сегмента встревожены предстоящими изменениями законодательства, связанными с повышением требований к минимальному размеру уставного капитала. Никто из них не отрицает необходимости повышения надежности и платежеспособности компаний, но очевидно эти требования усилят тенденцию сокращения числа небольших страховщиков. Собственно для региональных компаний остается в этой ситуации два варианта развития, один из которых может привести к различным альянсам на региональном уровне, второй – к слиянию их с федеральными страховщиками.

– Никто, конечно, не собирается просто так уходить с рынка, – говорит замначальника отдела страхования Владивостокской компании "Защита Паллада" Валерия МАКАРЕНКО, – но, вероятно, процессов слияния некоторым компаниям не избежать. Для регионального страховщика вхождение в федеральную компанию менее желательно, чем вхождение в региональный альянс, поскольку полномочий у регионалов больше, оперативность, качество оказания услуги за счет знания местной специфики у региональных компаний выше, чем у тех, которые управляются из далекого центра.

Но перспектива региональных альянсов в принципе вероятна только для двух регионов, тех, которым как минимум есть с кем объединяться. Остальным же, кто не сможет дотянуть свои капиталы до заданной планки, останется только один вариант сохранения – в союзе с федералами. Впрочем, кризис заставил местные компании искать собственные резервы устойчивости. Например, сахалинская компания "ВССА" за счет перепрофилирования портфеля сумела добиться роста страховых премий даже в кризис, но к перспективам сохранения прежних позиций на местном рынке в случае повышения требований капитализации все же относится с некоторой опаской. "Почему-то вопрос о повышении капитализации банков в кризисный год был отложен, – недоумевают в компании, – а в отношении страховых компаний нет".

В то же время, при неудовлетворительном положении ряда регионалов и небольших московских компаний, процедура банкротства страховщика до сих пор не прописана. "Пока дело дойдет до банкротства, от компании практически уже ничего не остается, – говорит Юрий Шатов. – Лаг принятия решения столь велик, что для регулятора рынка симптомами неблагополучия становятся жалобы страхователей, не получающих выплаты по убыткам, а не финансовая отчетность страховщика, которая выходит один раз в квартал".

Демпинг ниже себестоимости

Сегодня эксперты полагают, что серьезных изменений в структуре страхового рынка Дальнего Востока все же не происходит. По крайней мере, она остается в рамках общероссийских тенденций. В наибольшей степени влиянию кризиса подверглись секторы страхования жизни, добровольного личного страхования, а также страхования от несчастных случаев и болезней. Падение объемов здесь связано с сужением кредитного рынка и сокращением числа оформленных страховых полисов в рамках кредитных программ. Кроме того, существенно упали объемы премий по страхованию имущества. Эксперты объясняют это снижением числа объектов страхования. Юридические лица стали сокращать бюджеты и снижать число застрахованных объектов, кроме того, уменьшились объемы работ, соответственно и объемы страхования.

На фоне общих кризисных факторов особо негативно на страховании сказался демпинг. "К числу событий, повлиявших на расстановку сил в отрасли, можно отнести беспрецедентный демпинг, – говорит Сергей Рахманов. – Многие игроки в период кризиса выбрали политику демпинга в качестве инструмента наращивания объемов сборов. В итоге потребители получили возможность приобретать полисы ряда страховых компаний по необоснованно низким тарифам, а также реальный шанс остаться без страхового возмещения из-за финансовых проблем таких страховщиков".

К такой политике прибегли даже крупные страховщики из первой десятки, что невозможно было предсказать. Тарифы не только не предусматривали повышенный уровень риска, но и вовсе снижались до уровня ниже себестоимости. Победители тендеров выставляли цены в несколько десятков раз ниже уровня рынка, отмечают наблюдатели. Практикуя демпинг, страховщики усилили проблему снижения уровня премий, что, в свою очередь, не способствовало укреплению основ страхового рынка.

Акценты на перспективу

Несмотря на столь серьезные проблемы, сам страховой рынок Дальнего Востока, по мнению ряда экспертов, в 2009 продемонстрировал относительную стабильность в сравнении с другими регионами. По данным дальневосточной Инспекции страхового надзора, общий объем страховой работы (общий объем страховой и перестраховочной премии), проведенной страховщиками и филиалами страховых организаций на территориях ДФО, в прошлом году по сравнению с 2008 годом увеличился на 5 012,7 млн руб., или на 14,8%.

– Структура страхового рынка здесь является достаточно диверсифицированной, – говорит Татьяна ГАР, руководитель Центра стратегического развития Страховой группы "УРАЛСИБ", – в том числе и по сравнению со структурой всего рынка страхования РФ, с акцентом на страховании водного транспорта и страховании грузов в силу прибрежного положения региона, что гарантирует дальнейшее развитие этих видов страхования. Динамика развития региона, а также жилищного строительства и сферы грузоперевозок превышает общероссийские показатели. Учитывая реализацию ряда инвестиционных программ, регион можно отнести к категории активно развивающихся. Поэтому считаем, что с точки зрения ведения страхового бизнеса рынок ДФО имеет значительный потенциал и остается весьма перспективным.

Несмотря на то, что регион лишился целого сегмента в автостраховании, повлекшего сокращение розничных продаж по ОСАГО и КАСКО, не все компании потеряли на этом. Прирост премий по КАСКО, к примеру в "Ингосстрахе", составил более 40%, а доля ДМС в общем портфеле выросла на более чем 2%. В компании это связывают с тем, что потребители, привыкшие к принципиально иному качеству обслуживания в рамках добровольного медстрахования, но потерявшие такую возможность в рамках соцпакетов, стали оформлять полисы ДМС как физические лица. Участники рынка констатируют рост премий в секторе страхования ответственности. "У бизнеса, несмотря на сокращение бюджетов, есть потребность в условиях кризиса обеспечить себе дополнительные гарантии надежности и избавить себя от внеплановых затрат", – считает Сергей Рахманов.

Ловкость вместо потрясений

Кризис по большому счету остался в прошлом, но признаков оживления на рынке пока не много. "Рынок страхования, внешне сохраняя спокойствие, вошёл в нестабильную фазу развития, – говорит Юрий Шатов, – которая, по нашим оценкам, продлится год-два и потребует от участников недюжей ловкости для обеспечения исполнения требований страхового надзора, управления валютными кредитными операционными рисками и сохранения рыночных позиций. А самое главное – восстановить доверие потребителя, чтобы было понимание того, что продается и покупается".

Тем не менее прогнозы экспертов не предсказывают потрясений. "Если говорить о Дальнем Востоке, то здесь мы прогнозируем сохранение объемов рынка (без учета ОМС) на уровне 2009 года, – говорит Татьяна Гар. – В ДФО также будут прослеживаться общероссийская тенденция к росту рынка ДМС, стабилизация и начало роста объемов по страхованию ответственности и имущественному страхованию".