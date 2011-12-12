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"Ингосстрах" застраховал суда "Магаданрыбы"
Филиал "Ингосстраха" в Магадане пролонгировал договор страхования каско судов "Александра" и "Капитан Меламуд", принадлежащих ООО "Магаданрыба". Общая страховая сумма составила 148 млн рублей. Полис покрывает риски "с ответственностью за полную гибель и повреждения".
По аналогичному риску также застраховано уникальное судно "Майронис" – плавучий завод безотходного производства, где выловленная рыба сразу же обрабатывается, замораживается, внутренности перерабатываются в рыбную муку, выпускается икра и рыбий жир. Страховая сумма по договору – $10 млн. Два судна – "Майронис" и "Александра" – имеют сертификат ЕС, дающий право реализовывать рыбопродукцию на европейский рынок.
"Ингосстрах" сотрудничает с ООО "Магаданрыба" с 2003 года. Помимо каско судов, страховщик обеспечивает страхование экипажей компании от несчастных случаев.
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