"Ингосстрах" застраховал суда "Магаданрыбы"

Филиал "Ингосстраха" в Магадане пролонгировал договор страхования каско судов "Александра" и "Капитан Меламуд", принадлежащих ООО "Магаданрыба". Общая страховая сумма составила 148 млн рублей. Полис покрывает риски "с ответственностью за полную гибель и повреждения".

По аналогичному риску также застраховано уникальное судно "Майронис" – плавучий завод безотходного производства, где выловленная рыба сразу же обрабатывается, замораживается, внутренности перерабатываются в рыбную муку, выпускается икра и рыбий жир. Страховая сумма по договору – $10 млн. Два судна – "Майронис" и "Александра" – имеют сертификат ЕС, дающий право реализовывать рыбопродукцию на европейский рынок.

"Ингосстрах" сотрудничает с ООО "Магаданрыба" с 2003 года. Помимо каско судов, страховщик обеспечивает страхование экипажей компании от несчастных случаев.