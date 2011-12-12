Страховщикам увеличат капитал

На заседании экспертного совета при ФССН глава службы Александр КОВАЛЬ заявил, что минимальный уставный капитал страховщиков предлагается увеличить в четыре раза, до 120 млн руб.

"Новый базовый уставный капитал предлагается установить на уровне 120 млн руб. с коэффициентами в зависимости от специализации страховщиков", - сказал Александр Коваль, отметив при этом, что для страховых компаний, специализирующихся на обязательном медицинском страховании, уставный капитал останется на прежнем уровне в 30 млн руб.

Также Александр Коваль сообщил, что ФССН сможет отзывать у страховщиков за недостоверную отчетность лицензии без предписания. Такая санкция будет применяться к страховщикам, которые представляли недостоверную отчетность более чем два раза в год. Как отметил глава ФССН, в качестве критерия недостоверности отчетности выбрана сумма 3 млн руб. и более.