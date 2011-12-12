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Крупные инвестпроекты немыслимы без страховой защиты
12 Декабря 2011, 03:26 | Дальний Восток
Во всем мире инвестиционно-строительные проекты обеспечиваются 100%-ной страховой защитой, без этого невозможно привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры. О развитии страхования в строительстве и об особенностях страхования объектов в Дальневосточном регионе "ДК" побеседовал с Владимиром КАРЮКИНЫМ, первым заместителем генерального директора страхового общества "ГЕФЕСТ", которое по итогам 2008 г. заняло I место в рейтинге "Эксперт РА" как лидер страхования строительных рисков в России.
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