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Министерство финансов предложило увеличить в выплаты по ОСАГО сразу втрое
Министерство финансов России предложило увеличить сумму компенсации за вред, причиненный жизни или здоровью, которая выплачивается в рамках ОСАГО, более чем в три раза - со 160 до 500 тыс. руб. Законопроект опубликован на официальном сайте ведомства, однако его текст пока не поступил в профильные организации. Об этом сообщает Auto.Lenta.ru со ссылкой на заявление председателя Всероссийского союза страховщиков Андрея КИГИМА.
Законопроект также предлагает увеличить максимальный размер других выплат, в том числе и родственникам пострадавших в авариях, узаконить компенсацию за сам факт получения травмы в ДТП, а также уточнить порядок рассмотрения заявлений от пострадавших на получение выплат и расширить список лиц, которые могут получить выплаты по ОСАГО.
Сейчас компенсацию могут получить только родственники человека, для которых погибший в ДТП являлся кормильцем, а в дальнейшем предлагается предоставить это право любому члену семьи.
Ранее сообщалось, что Минфин планировал увеличить максимальный размер выплат по ОСАГО до двух миллионов рублей, однако, по мнению некоторых экспертов, подобный шаг мог бы привести к двух-трехкратному росту тарифов и увеличению совокупного объема выплат страховыми компаниями.
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