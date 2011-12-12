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Агентство по страхованию вкладов погорело на биржевой игре
12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток
Депутаты Госдумы намерены рассмотреть вопрос о соответствии гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра ТУРБАНОВА занимаемой должности. По итогам прошлого года АСВ получило чистый убыток от операций с ценными бумагами на сумму 11,46 млрд руб.
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