Агентство по страхованию вкладов погорело на биржевой игре

Депутаты Госдумы намерены рассмотреть вопрос о соответствии гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра ТУРБАНОВА занимаемой должности. По итогам прошлого года АСВ получило чистый убыток от операций с ценными бумагами на сумму 11,46 млрд руб.