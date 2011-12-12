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По ОСАГО ударили выплаты

12 Декабря 2011, 01:49 | Дальний Восток

Определяющей тенденцией в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) становится резкий рост уровня выплат. Такое мнение высказали агентству "Интерфакс-АФИ" эксперты страхового рынка, комментируя обнародованные Российским союзом автостраховщиков (РСА) данные о сборах по ОСАГО за первый квартал 2008 г.

По итогам января-марта этот показатель впервые достиг планки 63,8%, тогда как годом ранее он был меньше более чем на 9 процентных пунктов и составлял 54,7%.

"В течение прошлого года эта цифра росла постепенно и в четвертом квартале составила 58,5%, теперь же мы наблюдаем резкий скачок", - отметила главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела ДОЛГОПОЛОВА, добавив, что два года назад в первом квартале 2006 г. уровень убыточности равнялся 53,2%, а в среднем за 2006 год - 49,7%.

"Высокая инфляция и постоянно увеличивающаяся доля дорогих иномарок в портфелях страховщиков, рост количества заявленных страховых случаев - все это влияет на рост уровня выплат", - сказала А.Долгополова. По ее словам, также частота заявленных страховых случаев выросла с 5,7 случая на 100 заключенных договоров в первом квартале 2007 г. до 5,9 в январе-марте текущего года. В среднем за 2007 г. этот показатель составил 5,1 против 4,8 в 2006 г.

Кроме того, добавила аналитик, "вырос процент урегулированности страховых случаев, который составил 97,3% в первом квартале 2007 г. против 95,4% годом ранее". В целом за 2007 г. этот показатель равнялся 96,7%, в 2006 г. - 95,7%.

Кроме того, сказываются факторы "старения" портфелей, повышения страховой культуры, проявляются накопленные убытки прошлых лет, отметила эксперт. При этом она подчеркнула, что все принимаемые поправки в закон об ОСАГО, в том числе вступившие в силу с 1 марта, влияют на увеличение выплат страховщиков. "Убыточность будет идти в гору до тех пор, пока не будет принято решение о повышении тарифов", - сказала А.Долгополова.

Первый заместитель генерального директора "РОСНО" Дмитрий ПОПОВ прогнозирует, что ряд изменений в ОСАГО, планируемых к введению в 2008 г., могут увеличить убыточность в этом виде страхования на 15-25 процентных пунктов, что превращает уровень убыточности в этом бизнесе в критический.

В ряде регионов РФ, где изначально неправильно были установлены поправочные коэффициенты, убыточность уже превышает уровень 100%. В РСА агентству "Интерфакс-АФИ" сообщили, что уже несколько компаний уведомили союз о том, что сворачивают операции по ОСАГО в таких регионах.

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