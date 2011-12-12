"ДАСК" посчитала автострахование за I квартал

Дальневосточная акционерная страховая компания "ДАСК" c начала года по 26 марта заключила 96 договоров по страхованию автотранспортных средств юридических и физических лиц. Рост сборов страховых премий по автострахованию в компании составил 165% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Заявленных страховых убытков за отчетный период 9, урегулированных - 15. Просроченных или неурегулированных убытков нет. Выплаты по автотранспорту за тот же период составили более 4,6 млн руб.