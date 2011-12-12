ВСС хочет отсрочить прямое урегулирование и "упрощенку" в ОСАГО

Президент Всероссийского союза страховщиков, депутат Александр КОВАЛЬ планирует в марте внести в Госдуму поправки к закону об ОСАГО, затрагивающие перенос сроков вступления в силу положений о прямом урегулировании убытков и об упрощенном оформлении аварий. Об этом он сообщил журналистам 15 февраля. По словам Александра КОВАЛЯ, введение этих новшеств нужно отложить "минимум на полгода, максимум на год". Согласно принятым в конце прошлого года поправкам к закону об ОСАГО, система прямого урегулирования убытков, при которой пострадавшие в авариях смогут обращаться за выплатой к своему страховщику обязательной "автогражданки", должна заработать с 1 июля 2008 г., система упрощенного (без участия сотрудников ГИБДД) оформления ДТП - с 1 декабря 2008 г.