С 1 июля начнется снижение числа страховщиков ОСАГО

Российский союз автостраховщиков предложил ряд мер для урегулирования рынка автомобильного страхования. Как пишет газета РБК daily, масштабные перемены ждут сегмент ОСАГО с 1 июля, когда заработает так называемая система прямого урегулирования. Пострадавший в ДТП будет обращаться за выплатой к своему страховщику, а компании будут регулировать выплаты между собой с помощью клирингового центра при РСА. Здесь могут возникнуть ситуации, когда добросовестный страховщик сначала не дождется денег от недобросовестной компании виновника ДТП. Недобросовестность одних приведет к финансовой неустойчивости других.