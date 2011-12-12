В связи с отменой лицензирования строительной деятельности с 1 января 2008 г. в Правительстве РФ обсуждается закон об обязательном страховании ответственности строителей. Пока "строительное ОСАГО" только в планах. Тем не менее и до этого момента интереса к добровольному страхованию строительно-монтажных рисков у приморских предпринимателей, впрочем как и у российских в целом, не наблюдалось.

Возможной причиной отсутствия интереса к этому сложнейшему виду является то, что в российской практике страхования в принципе не существует четких понятий: что конкретно должно быть застраховано в рамках такого полиса и от каких рисков.

По западному пути

Компании, которые предлагают услуги по страхованию строительно-монтажных рисков (СМР), сегодня по-разному компонуют полис. В понятие "полис СМР" в разных комбинациях могут входить: страхование строительно-монтажных работ (как таковых), страхование строительно-монтажного оборудования, страхование временных сооружений на строительной площадке, страхование жизни и здоровья самих строителей, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении работ, а также страхование периода пуско-наладки и гарантийного периода.

Одним из барьеров, препятствующих развитию этого вида страхования, является отсутствие унифицированных понятий на отечественном рынке. Облегчить ситуацию может разработка типового договора страхования СМР для российского рынка. "В силу отсутствия таковых российские компании пользуются наработками западных коллег - CAR (Contractors All Risks) и EAR (Erection All Risks)", - отметил Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры".

Досье CAR применяется при строительстве жилых домов, общественных зданий, гидротехнических сооружений, дорожном строительстве и др. В случае с EAR это монтаж оборудования промышленных предприятий, энергетического оборудования, линий электропередачи и др. Принципиальное отличие одного от другого в соотношении сложности работ по проектированию-строительству и работ пуско-наладки. В случае с жилым домом более важен сам проект и его правильное воплощение, а вот типовая энергетическая станция требует много внимания при проверке ее работоспособности.

Эти стандартные полисы комплексные. Наиболее популярный тип полиса CAR включает в себя три составляющие: страхование имущества (стоимость строительных работ, материалов, оборудования, расходы на расчистку территории после страхового случая), страхование гражданской ответственности перед третьими лицами и страхование от потери дохода.

В Приморском крае такая практика не имеет распространения. Мало того, развитие страхования СМР на сегодня остается на том же уровне, что и 2-3 года назад. "К сожалению, данный вид страхования востребован недостаточно. Причина в том, что потенциальные страхователи недопонимают ее необходимость и важность. Пример - случай обрушения крыши "Трансвааль-парка" в Москве. Здание было застраховано от целого пакета рисков, но риск, связанный с ошибками проектирования, из-за чего все и случилось, не был включен. Страховщик, конечно, отказал в выплвте. Основные объемы сборов держат филиалы московских компаний. Для того чтобы в Приморье развивался рынок страхования СМР, его нужно создать. Будут серьезные вложения в данный сегмент, значит, возрастет и спрос на это страхование. Страховые компании, как региональные, так федеральные, готовы предложить свои продукты страхователям", - заметил Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции страхового надзора по Дальневосточному ФО.

Нефинансовые причины

Пока же, по оценкам аналитиков, в России страхуется порядка 10-12% всех строящихся объектов. В Приморском крае таких оценок не взялся давать ни один специалист. Однако известно, что застрахованные объекты можно пересчитать по пальцам. Это, как правило, строящиеся коттеджи, что подтвердили специалисты одной из страховых компаний края.

Если смотреть на общероссийскую практику, львиную долю в 10-12% занимают проекты с участием государственного или иностранного капитала. В частном же секторе страхование практически полностью отсутствует, - делают вывод аналитики.

"На мой взгляд, причин низкой востребованности страхования СМР в Приморье достаточно, - считает Сергей Бирюков. - Первое: основные заказчики и инвесторы строительных проектов - муниципалитет и краевая администрация. Они считают, что включение страховых расходов увеличит и без того высокую цену жилья и недвижимости. Второе: отсутствие цивилизованных механизмов финансового контроля, отсюда - низкая страховая культура потенциального страхователя. Третье: отсутствие опыта. Подобный вид страхования не использовался в Советское время. Четвертое: крайне сложный вид страхования, требующий большого количества экспертов в разных областях. Пятое: недостаток на приморском рынке квалифицированных страховщиков, специалистов в данном виде. И шестое: нецивилизованные принципы организации строительства, а также отсутствие требований по страхованию в тендерах, проводимых застройщиками".

Самые серьезные из перечисленных причин говорят о том, что на отказ от этого вида страхования влияет вовсе не стоимость полиса. Она действительно не так высока в сравнении с общей суммой - в среднем 0,2-1,5%. Тем более в последние годы произошло снижение тарифов по СМР. Во-первых, убыточность зачастую нулевая, во-вторых, конкуренция между страховщиками обязывает делать условия более привлекательными. К росту спроса снижение цены не привело, хотя если посмотреть на полис СМР беспристрастно, выглядит он вполне привлекательно.

За 0,2-1,5% страхователь получает гарантию, что при страховом случае получит выплату в рамках страховой суммы, которая обычно равняется договорной стоимости строительства.

"Размеры страховых премий по договорам страхования СМР зависят от величины страховой суммы и страхового тарифа и варьируются от нескольких тысяч до сотен миллионов рублей, - рассказывает Игорь ПАК, андеррайтер по страхованию имущества и ответственности юридических лиц Приморского филиала компании "Росгосстрах". - Величина страхового тарифа зависит от типа объекта строительства, сложности грунтовых, климатических и других природных условий на строительной площадке, оцениваемого уровня профессионализма участников строительного производства, величины франшизы и большого количества других факторов".

Срок действия договора страхования определяется соглашением участников сделки. Он может быть равен предполагаемому сроку строительства, либо определен в виде календарного периода, например, года или месяца.

При этом страховщик имеет право отказать в выплате, если страхователь нарушил сроки строительства или умышленно бездействовал. Этот момент говорит о том, что страхование СМР могло бы способствовать разрешению проблемы "замороженного" строительства.

Дольщик не подлежит страхованию

Это весьма заинтересует многочисленных дольщиков, у которых нет желания ждать сдачи дома в эксплуатацию десять лет вместо двух положенных. Одновременно страхование вложений дольщиков в объекты строительства не получает должного развития.

Причин несколько. И главная - незаинтересованность застройщиков. "Чтобы заключить договор страхования с конкретным инвестором, страховой компании нужно получить от застройщика определенный пакет документов, - говорит Игорь Пак. - Но строительные компании не хотят обнародовать некоторые договоры, и прежде всего с дольщиками, поскольку те часто заключаются с многочисленными нарушениями законодательства".

"Одновременно сам дольщик не может застраховаться оттого, что строитель его, возможно, "кинет", - продолжает Александр ЛЕШКО, старший эксперт "Тихоокеанской Страховой Компании". - Можно застраховать финансовые риски дольщика от возможного банкротства строительной компании. Но тогда целый штат страховой компании должен отслеживать всю документацию, связанную со строительством. Сегодня ситуация такова, что такую документацию страховщику никто не предоставит".

Переломить сложившуюся ситуацию в области страхования строительно-монтажных рисков, по мнению специалистов, вполне может принятие обсуждаемого в Госдуме проекта закона об обязательном страховании ответственности строителей. Необходимость такого закона, по мнению чиновников, обусловлена отменой лицензирования строительной деятельности с 1 января этого года. Напомним, ранее для получения лицензии застройщик должен был предъявить страховку, без которой разрешение на строительство не давалось. Правда, предприимчивые строители страховались лишь на первое время, для получения лицензии.