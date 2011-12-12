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Получить выплаты по ОСАГО станет проще

12 Декабря 2011, 01:49 | Дальний Восток

Правительство России одобрило поправки в Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), значительно облегчающие процедуру получения страховых выплат. "Мы одобряем законопроект и передаем его в Государственную Думу", - заявил премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ по окончании обсуждения данного вопроса на заседании кабинета министров.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея ШАТАЛОВА, в некоторых случаях аварии можно будет оформлять без участия милиции. Упрощенная процедура возможна в случаях, если в аварии участвуют не более двух автомобилей, оба они застрахованы, пострадало только имущество, объем ущерба составляет до 25 тыс. руб. и присутствует взаимное согласие обеих сторон по оценке ущерба и виновности. Кроме того, вводится неустойка за задержку сроков рассмотрения документов страховой компанией в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

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