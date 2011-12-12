Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Получить выплаты по ОСАГО станет проще
Правительство России одобрило поправки в Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), значительно облегчающие процедуру получения страховых выплат. "Мы одобряем законопроект и передаем его в Государственную Думу", - заявил премьер-министр России Михаил ФРАДКОВ по окончании обсуждения данного вопроса на заседании кабинета министров.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Сергея ШАТАЛОВА, в некоторых случаях аварии можно будет оформлять без участия милиции. Упрощенная процедура возможна в случаях, если в аварии участвуют не более двух автомобилей, оба они застрахованы, пострадало только имущество, объем ущерба составляет до 25 тыс. руб. и присутствует взаимное согласие обеих сторон по оценке ущерба и виновности. Кроме того, вводится неустойка за задержку сроков рассмотрения документов страховой компанией в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
Новости тематики
- Страховой рынок: драйверы в кризис
- Страховщики продолжают расплачиваться за прошлогоднее наводнение на Дальнем Востоке
- Банки осваивают страховой рынок Дальнего Востока
- Для футболистов и топ-менеджеров ограничат страховые выплаты по несчастным случаям
- На все случаи жизни
- Сельхозриски: по новым правилам
- Финансовые аферы: Не верьте «австрийцам», процент приносящим…
- Выбирая, в какой банк разместить деньги, нужно убедиться, что вы пришли именно в банк
- Пенсионерам установят «период дожития»
- У НПФ могут появиться конкуренты
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока отреагировал на предложения выдвинуть его кандидатуру на пост губернатора
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко начал с жестких заявлений
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- В Правительстве Хабаровского края будут полностью сокращены три министерства
- Сошел с дистанции