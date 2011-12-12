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Диалоги о страховании и кредитах
Приморский бизнес волнует отсутствие возможности выбрать страховщика при работе с некоторыми банками. Об этом и многом другом шла речь на очередном заседании бизнес-клуба "Диалоги" Всероссийской Политической партии "Единая Россия". В программе 8-го заседания клуба прошло сразу два "круглых стола": "Страхование малого и среднего бизнеса" и "Возможности кредитования малого и среднего бизнеса".
Темы это не просто звучные, но и очень актуальные. На каждом заседании клуба участники заполняют анкеты, в которых отмечают, какие темы им было бы интересно обсудить. Как выяснилось, темы кредитования и страхования малого и среднего бизнеса интересны большинству.
Мало того, сегодня, когда процесс развития бизнеса стал более цивилизованным и мы все чаще апеллируем к западному опыту и схемам работы, страхование - то, без чего по бизнес-полю и шагу ступить нельзя. На заседании присутствовали представители бизнеса, страховых компаний и банковской сферы.
"Сегодняшнее заседание важно и потому, что в Государственной думе принят в первом и втором слушаниях закон о поддержке малого и среднего бизнеса. Теперь мы формируем предложения о внесении изменений в этот закон", - отметил Леонид ПРЕМИНГЕР, член президиума Приморского регионального отделения ВПП "Единая Россия".
Докладчиком на первом "столе", темой которого было "Страхование малого и среднего бизнеса", выступил Владимир ГРИЦЕНКО, генеральный директор Страхового дома "Восточные Брокеры" и президент страхового клуба "Союз". По его словам, сегодня большинство предпринимателей, к сожалению, плохо разбираются в страховании и не понимают его необходимости для бизнеса. Г-н Гриценко рассказал, что может застраховать предприниматель и от каких рисков. Весьма заинтересовались слушатели страхованием "ответственности перед третьими лицами", страхованием ответственности товаропроизводителя за качество предоставляемых услуг. Было сказано и о том, как нужно подходить к выбору страховщика.
"Застраховать можно все, было бы желание. Сначала определитесь с тем, какая услуга вам нужна, потом обратитесь в страховую компанию, и страховщик найдет для вас нужное решение. Правда, далеко не все компании будут разрабатывать индивидуальные программы", - заметил Гриценко.
Когда настал черед для вопросов к докладчику, оказалось, что бизнес сегодня волнует проблема совместной работы банков и страховщиков. В частности, один из присутствующих заметил: "Почему, когда я прихожу в банк брать кредит, меня заставляют страховаться только в той компании, с которой у банка есть договоренность, и по тем тарифам, которые укажет страховщик?"
"Федеральная антимонопольная служба проверяла отношения банков со страховщиками, и действительно, в некоторых случаях был выявлен момент сговора", - подтвердил Владимир Гриценко.
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