www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.81 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.32 р. 10 CNY: 94.94 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Страхование
Распечатать

Диалоги о страховании и кредитах

12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток

Приморский бизнес волнует отсутствие возможности выбрать страховщика при работе с некоторыми банками. Об этом и многом другом шла речь на очередном заседании бизнес-клуба "Диалоги" Всероссийской Политической партии "Единая Россия". В программе 8-го заседания клуба прошло сразу два "круглых стола": "Страхование малого и среднего бизнеса" и "Возможности кредитования малого и среднего бизнеса".

Темы это не просто звучные, но и очень актуальные. На каждом заседании клуба участники заполняют анкеты, в которых отмечают, какие темы им было бы интересно обсудить. Как выяснилось, темы кредитования и страхования малого и среднего бизнеса интересны большинству.

Мало того, сегодня, когда процесс развития бизнеса стал более цивилизованным и мы все чаще апеллируем к западному опыту и схемам работы, страхование - то, без чего по бизнес-полю и шагу ступить нельзя. На заседании присутствовали представители бизнеса, страховых компаний и банковской сферы.

"Сегодняшнее заседание важно и потому, что в Государственной думе принят в первом и втором слушаниях закон о поддержке малого и среднего бизнеса. Теперь мы формируем предложения о внесении изменений в этот закон", - отметил Леонид ПРЕМИНГЕР, член президиума Приморского регионального отделения ВПП "Единая Россия".

Докладчиком на первом "столе", темой которого было "Страхование малого и среднего бизнеса", выступил Владимир ГРИЦЕНКО, генеральный директор Страхового дома "Восточные Брокеры" и президент страхового клуба "Союз". По его словам, сегодня большинство предпринимателей, к сожалению, плохо разбираются в страховании и не понимают его необходимости для бизнеса. Г-н Гриценко рассказал, что может застраховать предприниматель и от каких рисков. Весьма заинтересовались слушатели страхованием "ответственности перед третьими лицами", страхованием ответственности товаропроизводителя за качество предоставляемых услуг. Было сказано и о том, как нужно подходить к выбору страховщика.

"Застраховать можно все, было бы желание. Сначала определитесь с тем, какая услуга вам нужна, потом обратитесь в страховую компанию, и страховщик найдет для вас нужное решение. Правда, далеко не все компании будут разрабатывать индивидуальные программы", - заметил Гриценко.

Когда настал черед для вопросов к докладчику, оказалось, что бизнес сегодня волнует проблема совместной работы банков и страховщиков. В частности, один из присутствующих заметил: "Почему, когда я прихожу в банк брать кредит, меня заставляют страховаться только в той компании, с которой у банка есть договоренность, и по тем тарифам, которые укажет страховщик?"

"Федеральная антимонопольная служба проверяла отношения банков со страховщиками, и действительно, в некоторых случаях был выявлен момент сговора", - подтвердил Владимир Гриценко.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru